Lào Cai: Người dân quê nghèo mong mỏi có điện an toàn

Nhiều năm nay, hơn 90 hộ dân ở thôn Tả Lèng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát (Lào Cai) vẫn luôn mong mỏi được sử dụng điện an toàn phục vụ cuộc sống sinh hoạt...

Clip: Những dây điện chằng chịt như mạng nhện ở vùng quê nghèo Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai).

Người dân vùng khó khăn phải tự kéo điện về nhà

Về thôn vùng cao Tả Lèng, xã Pa Cheo trong những ngày này mưa phùn kèm sương mù dày đặc khiến chúng tôi thấy con đường vào thôn càng trở nên khó khăn hơn. Vào buổi chiều, khi những đám mây tản lên cao, hiện lên trước mắt chúng tôi là những dây điện do người dân thôn Hán Nắng (cũ) nay là thôn Tả Lèng kéo về từng nhà chi chít, chằng chịt như mạng nhện.

Các dây điện nối từ công tơ thuộc nguồn điện lưới quốc gia kéo về qua những cột tre chống, luồn qua quả đồi với những cây thông... vô tình trở thành cột điện thay thế. Ghi nhận thực tế tại khu vực này, chúng tôi thấy dây kéo điện, cái thì cao, cái thì thấp. Thậm chí có một số dây xuyên qua quả đồi của thôn Tả Lèng xuống các hộ dân có đoạn chỉ nằm tơ hơ ngay trên mặt đất, khiến chúng tôi không khỏi giật mình.

Hàng chục hộ dân vùng cao thôn Tả Lèng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai mong muốn được Nhà nước đầu tư cột điện để được sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hơn. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Sùng A Phàng, thôn Tả Lèng, bức xúc: Tôi ở thôn Hán Nắng cũ. Ở đây chúng tôi phải kéo điện từ xa về nhà thế này khó khăn lắm. Dân tự đầu tư đường dây nên vừa không đảm bảo an toàn, vừa tốn tiền mua dây kéo điện. Khi kéo về đến nhà thì phải chia cho các hộ khác sử dụng nữa nên điện yếu lắm, chỉ đủ để thắp sáng 1-2 cái bóng đèn; hoặc cùng lắm thì cắm nấu được nồi cơm điện.

Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi. Cách đây khoảng 3-4 năm, thấy cán bộ điện lực đã đến đo mấy lần rồi nhưng tới giờ người dân vẫn chưa được đầu tư hệ thống cột điện. Người dân chúng tôi mong được Nhà nước sớm đầu tư cột điện về gần nhà hơn để kéo điện an toàn, có điện phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Người dân ở thôn Hán Nắng cũ (nay là thôn Tả Lèng) muốn có điện quốc gia để thắp sáng phải chung nhau một công tơ. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Lý Thị Dợ, thôn Hán Nắng cũ (nay thuộc thôn Tả Lèng) buồn rầu nói: Gia đình tôi trước đây sử dụng điện chung với 2 hộ nữa nhưng điện yếu lắm. Do vậy, vừa rồi, gia đình tôi đã phải bỏ ra số tiền hơn 8 triệu đồng để tự kéo điện từ nguồn điện lưới quốc gia trên thôn Tả Lèng về.

Dù khoảng cách xa, tốn kém chi phí mua dây điện nhưng vì cuộc sống mưu sinh và để có ánh điện phục vụ sinh hoạt và cho các con học bài, gia đình tôi cũng phải chấp nhận thôi - chị Dợ tâm sự như vậy





Anh Vàng A Chớ, Trưởng thôn Tả Lèng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, cho biết: Sau khi thôn Tả Lèng sáp nhập cùng thôn Hán Nắng. Thôn hiện có 212 hộ, với hơn 900 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Là thôn vùng cao bà con chủ yếu trồng cây ngô, lúa ruộng, năng suất thấp, vì vậy tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm hơn 81,6%.

Khoảng 10 năm trở về trước, khi chưa sáp nhập thôn thì thôn Tả Lèng (cũ) đã có điện lưới quốc gia rồi, người dân được Nhà nước đầu tư hệ thống cột điện kéo về gần nhà nên rất thuận tiện. Còn đối với thôn Hán Nắng không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn chưa được đầu tư cột điện để người dân kéo về sử dụng an toàn, tiết kiệm.

Một số dây điện được người dân tự kéo có đoạn nằm dưới đất luồng qua quả đồi ngay gần hàng trăm hộ dân sinh sống. Ảnh: Mùa Xuân.



Theo trưởng thôn Vàng A Chớ: Thôn Hán Nắng ở khu dưới có 94 hộ dân, chỉ cách trung tâm xã Pa Cheo khoảng 3km thôi. Trong khi các thôn ở xa hơn đều được Nhà nước đầu tư hệ thống điện rồi. Thậm chí nghe người dân bảo, thôn Bản Giàng xa nhất của xã Pa Cheo hiện cũng đang được Nhà nước kéo điện. Còn hơn 90 hộ dân của thôn Hán Nắng cũ vẫn chưa được đầu tư cột điện để người dân có lưới điện an toàn, phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Ban quản lý thôn đã kiến nghị nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được đầu tư.

Người dân thôn Hán Nắng cũ chia sẻ với phóng viên về những khó khăn khi tự kéo điện về thắp sáng. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng theo những hộ dân ở thôn Hán Nắng cũ thì trước đây, khi chưa có điện lưới quốc gia, người dân chủ yếu dùng đèn dầu, đèn pin để thắp sáng sinh hoạt. Nhà nào có điều kiện hơn thì đầu tư máy phát điện chạy bằng nước, nhưng điện yếu, chập chờn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm...

Về sau, khi nước không đủ cho máy phát điện chạy, để có điện thắp sáng không còn cách nào khác là người dân phải tự mua dây và nhờ cán bộ điện lực Bát Xát lắp công tơ. Từ đó, số hộ hộ kéo điện về cứ tăng dần lên. Mấy hộ phải mua chung một công tơ để kéo điện. Chính vì kéo điện xa nên tiền điện cũng tăng theo.

Ông Sùng A Tòng, thôn Tả Lèng, xã Pa Cheo, cho hay: Gia đình tôi trước đây sử dụng máy phát điện nhưng vì do nước nhỏ không đủ cho máy chạy nữa nên gia đình mới phải kéo điện từ trên thôn Tả Lèng (cũ) về để thắp sáng. Gia đình tôi chỉ sử dụng bóng đèn để thắp sáng thôi nhưng mỗi tháng cũng phải nộp từ 60 - 80 nghìn đồng tiền điện.

Còn gia đình chị Châu Thị Mia ở thôn Tả Lèng khu phía trên, đã được Nhà nước đầu tư cột điện để cho gia đình kéo điện gần nhà nên trung bình mỗi tháng gia đình chị Mia chỉ sử dụng hết khoảng 20 nghìn tiền điện.

Người dân thôn Hán Nắng cũ (nay sáp nhập với thôn Tả Lèng) phải tự kéo điện từ dòng điện lưới quốc gia về để thắp sáng. Ảnh: Mùa Xuân.

Để tìm câu giải đáp cho những kiến nghị cũng như niềm mong mỏi nhiều năm nay của hàng chục hộ dân ở thôn Tả Lèng, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Điện lực huyện Bát Xát.

Khi chúng tôi đến cơ quan Điện lực huyện Bát Xát làm việc thì lãnh đạo Điện lực huyện Bát Xát - ông Lưu Ngọc Phước, Phó Giám đốc, bảo: Rất cảm ơn Báo NTNN đã quan tâm đến người dân cũng như đơn vị. Tuy nhiên, mong anh thông cảm, cái này, phía Điện lực huyện chưa thể cung cấp thông tin cho phóng viên, với lý do đây là lần đầu tiên gặp phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt…

Do vậy, để cung cấp thông tin anh phải xuống Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai để phía Công ty Điện lực có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản giao cho Điện lực Bát Xát thì mới phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ.

Điện lực Bát Xát chưa thể cung cấp thông tin cho Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt vì chưa được Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai cho phép. Ảnh: Mùa Xuân.

Khi phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt trao đổi qua điện thoại với Chánh văn phòng của Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai thì được trả lời rằng: Hiện tại chúng tôi đang bận. Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ bố trí nhưng bên Báo phải thông tin bằng văn bản để chúng tôi trả lời.

Việc người dân mong mỏi có điện an toàn để thắp sáng trong những ngôi nhà, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày là điều rất cần thiết. Đặc biệt là với số hộ dân đông, cùng với hệ thống dây điện truyền tải dày đặc, một số dây người dân kéo về nhà không đảm bảo an toàn. Do vậy, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai để tháo gỡ khó khăn cho người dân vùng cao nơi đây.