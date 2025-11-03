Lào Cai: Có tân Giám đốc Sở GD&ĐT

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Luyện Hữu Chung, tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai. Ảnh: Xuân Bến.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định 1828/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Luyện Hữu Chung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/11/2025.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai Luyện Hữu Chung là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Huy Tuấn đề nghị tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; là trung tâm đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục. Cùng với toàn ngành nỗ lực vượt qua khó khăn để hướng tới công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện các trường trực thuộc Sở tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai Luyện Hữu Chung. Ảnh: Xuân Bến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu ngành giáo dục tập trung triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết 71, trong đó, bảo đảm tiến độ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi; triển khai hiệu quả các đề án rà soát mạng lưới trường lớp, xây dựng và nâng cấp trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trọng điểm chất lượng cao; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn, giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Việc sắp xếp quy mô trường lớp và luân chuyển cán bộ, giáo viên cần phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo thuận lợi cho người dân và học sinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Luyện Hữu Chung, tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh.

Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Giám đốc và toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai.