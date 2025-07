Ngay sau khi có thông tin cơn bão số 3 (bão Wipha) sẽ gây ảnh hưởng, mưa trên diện rộng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, tỉnh Lào Cai đã bán hành các văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 3. Theo đó, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt rà soát tại các thôn, xóm, ngõ ngách, những điểm nguy cơ sạt lở, có dấu hiệu sạt lở để vận động, tuyên truyền người dân di dời đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng vận động người dân ký cam kết di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Ảnh: PV.

Đối với các vị trí sông, suối, khe, ngòi, lực lượng chức năng tiến hành cắm biển cảnh báo, đồng thời cắt cử cán bộ trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Nhiều địa phương huy động cán bộ đến từng thôn, xóm, tổ dân phố dùng loa phát thanh di động để phổ biến đến người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tin tức, thời tiết; hướng dẫn bà con nhận biết các dấu hiệu của lũ quét, sạt lở cần lưu ý.

Người dân vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) được vận động di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: PV.

Tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, gần 22 giờ ngày 21/7, tổ xung kích của xã vẫn túc trực tại nhà văn hóa các thôn để chủ động nắm bắt tình hình, sẵn sàng ứng phó với mưa bão. Nhiều thành viên trong tổ công tác phối hợp cùng lực lượng công an đội mưa đến các hộ dân ở các khu vực dưới taluy cao, có nguy cơ sạt lở nhưng chưa di dời đến nơi an toàn.

Ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết, ngay khi có thông tin về cơn bão số 3, xã đã thành lập các tổ xung kích trực 24/24 giờ tại các nhà văn hóa thôn để chủ động trong công tác phòng chống bão lũ có thể xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, in các pano, áp phích treo tại nhà văn hóa các thôn hướng dẫn bà con nhận biết những dấu hiệu của nguy cơ sạt lở đất, kỹ năng an toàn trước sạt đất. Đặc biệt, trong ngày 21/7, địa phương đã tổ chức, vận động, hỗ trợ di dời 24 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Đông Cuông kiểm tra, nắm tình hình nguy cơ sạt lở tại địa phương. Ảnh: PV.

Tại xã Tân Hợp, song song với công tác kiểm tra, lực lượng tại cơ sở cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh thiên tai, nhất là việc chấp hành nghiêm túc lệnh sơ tán khi có yêu cầu. Các thông điệp cảnh báo được truyền tải linh hoạt qua nhiều kênh như loa phát thanh, tờ rơi, nhóm Zalo, kết hợp trực tiếp giải thích tại hộ gia đình. Người dân được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, chuẩn bị nhu yếu phẩm và di chuyển nhanh đến nơi an toàn khi có tín hiệu cảnh báo.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân gia cố nhà ở trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: PV.

Đặc biệt, xã Tân Hợp đã tiến hành cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở và ngập úng. Các biển cảnh báo được đặt ở vị trí dễ quan sát, nội dung ngắn gọn, trực quan, giúp người dân dễ dàng nhận biết và chủ động phòng tránh. Các lực lượng ứng phó như công an, dân quân, tổ xung kích, y tế xã cũng đã được lệnh trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xấu xảy ra. Kế hoạch sơ tán dân, chuẩn bị điểm sơ tán an toàn, phương tiện cứu hộ, nhu yếu phẩm và vật tư y tế đã được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng sử dụng.

Ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp (tỉnh Lào Cai) cho biết: “Chúng tôi xác định tinh thần chủ động là then chốt. Việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm tra, tuyên truyền không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức phòng tránh mà còn tạo được sự gắn kết, đồng thuận trong toàn xã hội để cùng vượt qua thiên tai”.

Trước diễn biến của cơn bão số 3, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai cử cán bộ đến tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Ảnh: PV.

Ngoài ra, tại phường Yên Bái (Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường Yên Ninh, Minh Tân, Đồng Tâm, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trước đây), thời điểm này, phường đang tập trung các giải pháp và tuyên truyền, vận động nhân dân nằm trong vùng nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng chủ động di dời trước cơn bão số 3.

Đặc biệt, người dân từ sau những vụ việc sạt lở, ngập úng gây thiệt hại lớn, bà con nâng cao cảnh giác cũng đã chủ động di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ông Đào Đức Thơm, Tổ 15 Đồng Tâm, phường Yên Bái cho biết, gia đình ông có taluy phía sau nhà cao, được sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ, ông bà đã chủ động di dời mỗi khi trời mưa. Không chỉ gia đình ông, tất cả các hộ dân sinh sống gần đây đều nâng cao cảnh giác, khi có mưa mọi người chủ động đến ở nhờ nhà người thân.

Chủ tịch UBND phường Yên Bái Phùng Tiến Thanh cho biết, ngay từ những ngày đầu hoạt động mô hình chính quyền hai cấp, song song với việc ổn định bộ máy, thông suốt giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, công tác phòng chống thiên tai luôn được phường chú trọng triển khai. Hiện trên địa bàn phường có nhiều điểm nguy cơ sạt lở và ngập úng cao, trong đó tập trung tại các khu vực Yên Ninh, Đồng Tâm, Minh Tân và Hồng Hà.

Tại những điểm có nguy cơ sạt lở, phường Yên Bái đều cho cám biển cảnh báo. Ảnh: PV.

Phường đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để đánh giá, phân công nhiệm vụ kịp thời cho các thành viên ứng phó trong các đợt mưa, nhất là ảnh hưởng của bão số 3; rà soát, thống kê các khu vực sạt lở để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn; yêu cầu các nhà thầu, các đơn vị đang thi công công trình chủ động di dời toàn bộ lán trại, công nhân, máy móc, phương tiện kỹ thuật tới vùng an toàn, tránh bị ngập lụt, lũ cuốn trôi gây thiệt hại tài sản. Song song đó, phường cũng rà soát trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

“Về lâu dài, phường Yên Bái tiếp tục rà soát cụ thể các hộ gia đình cần di dời để lên phương án và báo cáo, đề xuất với tỉnh tạo quỹ đất an toàn để di dân ra khỏi vùng thiên tai. Mặt khác, hiện nay dự án kè chống lũ suối cầu Dài đang thi công, qua khảo sát một số trận mưa trước việc tiêu thoát nước bị ách tắc, gây ngập lụt một số điểm. Nguyên nhân do mưa lớn và do tốc độ triển khai thi công chậm, thanh thải dòng suối trong quá trình thi công chưa triệt để gây ảnh hưởng đến nhân dân. Phường Yên Bái đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và cũng có phương án thoát nước để tránh ngập úng do ảnh hưởng của mưa bão”, Chủ tịch UBND phường Yên Bái cho biết thêm.

Những khu vực xung yếu, nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã được gia cố lại cho an toàn hơn. Ảnh: PV.

Ngoài các biện pháp của chính quyền địa phương, các lực lượng công an cũng đồng loạt triển khai tổ công tác xuống tận thôn bản, cập nhật thường xuyên diễn biến mưa bão để người dân chủ động ứng phó, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai gần 500 điểm có nguy cơ sạt lở đất đá được rà soát, khoanh vùng. Những nơi cấp thiết, chính quyền đị phương đã sơ tán dân và tổ chức “3 tại chỗ” để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, vào cuộc quyết liệt của chính quyền và tinh thần chủ động của người dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước ảnh hưởng của bão số 3.