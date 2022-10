Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an huyện Văn Bàn nhận được tin báo của người dân về việc trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3/10/2022, tại xã Tân An (Văn Bàn, Lào Cai). Tài sản bị chiếm đoạt gồm nhẫn và tiền mặt có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin và khoanh vùng các đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Bàn đã xác định các đối tượng nghi vấn gồm: Lò Văn Tuấn (SN 2000, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và Lò Thị Tá (SN 2005, trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Đối tượng Lò Văn Tuấn và Lò Thị Tá tại cơ quan điều tra. (Ảnh: T.T)

Đến khoảng 8h30p ngày 15/10, lực lượng trinh sát (Công an huyện Văn Bàn) bất ngờ bắt giữ 2 đối tượng trên, cùng một số tang vật liên quan tại địa bàn huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận việc trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3/10/2022, đồng thời khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, TP. Lào Cai và huyện Tam Đường (Lai Châu).

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.