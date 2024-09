Lào Cai: 361 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai mưa to diện rộng gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân; toàn huyện có 361 ngôi nhà bị ngập trong nước, cần di chuyển, rất may không có thiệt hại về người.

Tuấn Hùng - Thanh Nga