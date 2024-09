Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, lực lượng Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã tích cực triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Clip: Công an Lào Cai chủ động hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai

Theo ghi nhận của phóng viên, trong đợt cao điểm phòng chống bão lũ, Công an huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các tổ đội, đơn vị, công an các xã, thị trấn trực 100% quân số, triển khai công tác ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ"; bố trí các Tổ công tác thường trực tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu và xử lý các tình huống xảy ra…



Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm giúp người dân phòng tránh. Ảnh: Thanh Nga

Theo đó, suốt từ đêm mồng 6 đến ngày 8/9 mưa lớn kéo dài đã làm một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở đất đá, nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Cụ thể đường liên thôn Trà Chẩu (Sơn Hà) - Làng Đền (Phú Nhuận); Khu vực hầm cầu chui Nút giao cao tốc Phố Lu đường tỉnh 152 (hướng Phố Lu đi Tằng Loỏng) bị ngập xe không qua lại được; Đường liên thôn Hải Sơn, Làng Đền xã Phú Nhuận ngập cục bộ chia cắt; Tại Ngầm tràn km18 đường tỉnh 151 thuộc thôn Hải Sơn 2, Phú Nhuận nước dâng cao, các phương tiện ko di chuyển qua được; Sạt lở tại Km21+249 đường tỉnh 161 khu vực xã Thái Niên.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, công an các xã, thị trấn trong huyện, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã tiến hành tổ chức dọn dẹp những đoạn đường bị sạt lở và thu gom, xử lý cây gãy, đổ trên đường nhằm giúp giao thông luôn được thông suốt…

Các khu vực nguy hiểm đều có cán bộ chiến sỹ túc trực để hỗ trợ các lực lượng và giúp đỡ người dân. Ảnh: Thanh Nga

Đồng thời đặt biển chỉ dẫn cảnh báo, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu các tuyến đường bị sạt lở và tăng cường tuần tra lưu động để nhắc nhở người tham gia giao thông khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu cần tập trung quan sát, đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển hướng đột ngột để phòng tránh tai nạn. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác ứng phó với bão số 3, trong ngày và đêm 8/9, Đội CSGT – trật tự công an huyện phối hợp với công an các xã Sơn Hà, Phú Nhuận, Sơn Hải, Thị trấn Phố Lu giúp hàng chục hộ dân có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.



Giúp người dân di chuyển đồ dùng đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Nga

Hiện, các lực lượng tiếp tục tiến hành rà soát các điểm sạt lở, ngập úng trên địa bàn đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt mưa lũ.