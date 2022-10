Lai Châu: Pu Sam Cáp chú trọng phát triển nông nghiệp

Xã Pu Sam Cáp (Sìn Hồ, Lai Châu) chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống, kinh tế dựa vào nông nghiệp...

Nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của Pu Sam Cáp

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Chang A Đề - Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp, cho biết: Sản xuất nông nghiệp được xã xem là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của địa phương. Do vậy, ngay từ đầu năm xã đã giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến các bản theo quyết định số 348 của UBND xã, Nghị quyết số 87 của HĐND xã giao, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện như phòng NNPTNN, trạm thú y huyện, trạm thực vật thực hiện nhiều chương trình sản xuất nông nghiệp đạt hiểu quả.

Sản xuất nông nghiệp được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của xã Pu Sam Cáp. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trong 9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân trên địa bàn xã, nền kinh tế của xã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước; các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ đạt được kết quả cao là tiền đề góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm là 462ha tăng 57ha so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã 456 con đạt 87% so với kế hoạch được giao đầu năm; tổng đàn dê 126 con tăng 106 con so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn 751 con đạt 100% so với kế hoạch… Tổng diện tích mặt nước ao nuôi thủy sản trên địa bàn xã 3ha, đạt 100% kế hoạch được giao.

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã Pu Sam Cáp là 462ha tăng 57ha so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tổng diện tích tự nhiên 5045,15 ha,diện tích rừng trên địa bàn xã hiện có 3.194,44 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của cả xã là 61,8%. UBND xã luôn phối hợp chỉ đạo triển khai, quán triệt sâu rộng đến các bản và các hộ gia đình, đồng thời phân công từng đồng chí phụ trách bản phối hợp với lãnh đạo bản đặc biệt là tổ chuyên trách xây dựng kế hoạch PCCCR. Chính vì vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022 không xảy ra vụ cháy rừng mang tính chất nghiêm trọng nào trên địa bàn xã.

Khó khăn trong phát triển nông nghiệp ở Pu Sam Cáp

Theo Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp, mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận như vậy nhưng xã còn gặp không ít khó khăn trong phát triển nông nghiệp. Pu Sam Cáp là một trong số 11 xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ (Lai Châu), xã có 4 bản, 303 hộ với 1.745 nhân khẩu, dân tộc Mông chiếm 97%. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn cao (184 hộ) chiếm 61%, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội chậm phát triển, một số ít người dân vẫn còn có tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; việc chăn nuôi, trồng trọt còn nhỏ lẻ, tự phát, chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; chưa có định hướng sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp ra thị trưởng nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn ở mức tương đối cao.

Việc chăn nuôi, trồng trọt của người dân đang còn nhỏ lẻ, tự phát, chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. (Ảnh: Phạm Hoài)

Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch theo mùa trên đàn gia súc, gia cầm, đã gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Pu Sam Cáp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; chỉ đạo bà con nhân dân thu hoạch vụ hè thu, tiếp tục sản xuất rau, màu các loại đảm bảo trồng hết diện tích trong vụ thu, đông; chỉ đạo các hộ dân đã đăng ký làm mô hình trồng khoai tây chủ động làm đất và trồng ngô vụ đông. Đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; định hướng sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp ra thị trường.

Xã Pu Sam Cáp đang có nhiều giải pháp giúp người dân áp dụng áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; định hướng sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp ra thị trường. (Ảnh: Phạm Hoài)

Theo dõi chặt chẽ tinh hình sâu bệnh hại cây trồng, sớm phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan trên diện rộng; triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo chuồng trại, chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông.

Tập trung phát triển rừng bảo vệ diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh rừng, đạt chỉ tiêu huyện giao; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vì phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng.