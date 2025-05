Lai Châu: Mường Tè và Than Uyên tổng kết thực hiện giao ước kết nghĩa

Tổng kết thực hiện biên bản giao ước kết nghĩa giữa Than Uyên và Mường Tè

Sau 8 năm triển khai thực hiện biên bản giao ước kết nghĩa, hai huyện Than Uyên và Mường Tè đã đạt được nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, công chức của 2 huyện đã có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Từ đó, tạo ra những sáng tạo và cách làm hay, góp phần vào sự phát triển chung của cả hai địa phương. Các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ chính trị của hai huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết biên bản giao ước kết nghĩa giữa 2 huyện Mường Tè và Than Uyên. (Ảnh: Ánh Hồng)

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị cơ sở của 2 huyện cũng ngày càng vững mạnh, đảm bảo hiệu quả trong công tác lãnh đạo và quản lý; tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai huyện Than Uyên, Mường Tè và các xã biên giới ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện biên bản giao ước kết nghĩa giữa 2 huyện vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, ban, ngành có liên quan giữa 2 huyện chưa có nhiều thời gian để tổ chức giao lưu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm; công tác phối hợp nghiên cứu, triển khai và áp dụng các mô hình phát triển tại các xã biên giới chưa tạo được sự đột phá trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy Than Uyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ánh Hồng)

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy Than Uyên nhấn mạnh: Sau 8 năm thực hiện biên bản giao ước kết nghĩa, 2 huyện Than Uyên và Mường Tè đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đến đảm bảo quốc phòng - an ninh.