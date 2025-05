Than Uyên: Tập trung chăm sóc và bảo vệ diện tích chè, rừng đã trồng

Than Uyên đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây màu

Tại phiên họp, UBND huyện Than Uyên đã đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tháng 4 vừa qua.

Theo đó, trong tháng 4, huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân gieo trồng, chăm sóc hơn 2.043 ha lúa đông xuân. Đồng thời, các địa phương cũng tích cực đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây màu vụ xuân hè năm 2025.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 4, do UBND huyện Than Uyên tổ chức. (Ảnh: Ánh Hồng)

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện cũng được đẩy mạnh, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được huyện Than Uyên quan tâm sát sao. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống của người dân. Tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.

Bước sang tháng 5, UBND huyện Than Uyên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chú trọng hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc tốt các loại cây trồng hiện có, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất để chuẩn bị cho việc trồng mới chè và rừng. Một nhiệm vụ cấp bách khác được đặt ra là phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, đảm bảo an cư lạc nghiệp cho người dân. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng tiếp tục được huyện ưu tiên nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Ánh Hồng)

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch; tập trung chăm sóc và bảo vệ diện tích chè, rừng đã trồng, cũng như các loại cây ăn quả hiện có; khẩn trương triển khai kế hoạch trồng mới năm 2025; các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự, đặc biệt là việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn…