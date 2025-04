Lai Châu: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Than Uyên

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ làm việc 1,5 tháng, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 5 - 28/5, đợt 2 diễn ra từ ngày 11 - 28/6. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 30 dự án luật và 7 nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Bí thư Huyện ủy Than Uyên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Ánh Hồng)

Cử tri xã Khoen On đã kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu một số nội dung: Quan tâm đầu tư đường ống dẫn nước từ đầu nguồn suối Huổi Đốc (bản Mở) để thuận lợi cho bà con sinh hoạt; sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cần xem xét nơi đặt trụ sở cơ quan hành chính mới sao cho hợp lý, để thuận tiện cho người dân đi làm các thủ tục hành chính; xem xét quan tâm tăng tiền thủy lợi phí; sớm di chuyển 20 hộ dân trên địa bàn có nguy cơ sạt lở…

Cử tri xã Phúc Than nêu ý kiến kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phúc Than kiến nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh hệ số lương đối với giáo viên mầm non và sửa đổi thời gian giữ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non hạng II; xem xét không đưa vào khai thác mỏ đá tại bản Nậm Sáng…

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Than Uyên và lãnh đạo các xã: Khoen On, Phúc Than đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, các bộ, ngành trung ương được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp thu, gửi lên cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết.