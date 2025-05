Lai Châu: HĐND huyện Mường Tè thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

Nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, hàng trăm hộ dân ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng. Họ đều mong muốn sớm được di chuyển đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên huyện Mường Tè chưa thể bố trí di dân đến nơi ở mới.