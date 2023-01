Lai Châu: Khen thưởng chuyên án 0123G - Giết người, cướp tài sản ở đồi cao su

Sáng ngày 12/1, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án 0123G – Giết người, cướp tài sản ở đồi cao su tại xã Hoang Thèn (Phong Thổ, Lai Châu).

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/1 người dân địa phương phát hiện tại khu vực đồi cao su, cách QL 100, thuộc xã Hoang Thèn (Phong Thổ, Lai Châu) có 1 người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Xác định đây là vụ án Giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập Chuyên án 0123G.





Quang cảnh buổi lễ biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án 0123G. (Ảnh; CACC)

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng gây án là Lù Xuân Minh (SN 2000), trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đồng thời, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh danh tính nạn nhân là Vũ Văn Y(SN 1979) trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 11/1, Ban Chuyên án đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lù Xuân Minh đang bỏ trốn tại khu vực rừng thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lù Xuân Minh khai nhận: Do nghiện ma túy đã thuê nạn nhân chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn (Phong Thổ, Lai Châu), đối tượng dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát vào phổi, gan khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng đã cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu thưởng nóng cho Ban Chuyên án. (Ảnh: CACC)

Phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã biểu dương sự vào cuộc tích cực của các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an, sự mưu trí, dũng cảm của các lực lượng trong quá trình phá án và truy bắt đối tượng. Điều nay đã giúp củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nói riêng, các lực lượng và chính quyền địa phương nói chung.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các lực lượng, nhất là lực lượng Công an cần tiếp tục bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa những vụ việc phức tạp xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, để nhân dân đón Tết bình yên; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đã tham gia Chuyên án…

Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thưởng nóng cho Ban Chuyên án. (Ảnh: CACC)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động, có thể gây nguy hiểm tới cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia truy bắt; ảnh hưởng tới tâm lý nhân dân. Đại tá Nguyễn Viết Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc phối hợp tích cực của các lực lượng, đồng thời, đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý vụ án, đối tượng che giấu tội phạm công khai, nghiêm minh để kịp thời răn đe, nhanh chóng ổn định lòng dân tại địa bàn, khích lệ nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng, chống, tố giác tội phạm…

Nhân dịp này, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án 0123G.