Ngày 5/4, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy...

UBND tỉnh Lai Châu bàn các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Đinh Lan

Dự họp có các đồng chí: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; các thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố…



Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữ vai trò hết sức quan trọng

Trong năm 2023, Lai Châu đã xảy ra 10 đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; 9 đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó 5 đợt rét đậm, rét hại; 5 đợt nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, mưa lớn đã gây 1 đợt lũ vào ngày 4 - 5/8/2023 tại các xã Tà Mung, Khoen On, Mường Kim huyện Than Uyên, xã Pắc Ta huyện Tân Uyên, xã Khổng Lào huyện Phong Thổ.

Đồng chí Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đinh Lan

Thiên tai đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, 6 người bị thương; tổng số nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng là 1.013 nhà; hơn 2.455 ha cây trồng các loại bị gãy, dập, ảnh hưởng; 1 công trình văn hóa, 9 trụ sở cơ quan, 11 điểm trường bị ảnh hưởng; 3 trạm biến thế, 88 công trình Thủy lợi, 30 công trình cấp nước bị hư hỏng; một số tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông...



Thực hiện công tác PCTT&TKCN, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quán triệt các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành, UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai. Trước, trong và sau các đợt thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đinh Lan

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh Lai Châu ban hành các quyết định kịp thời trong ứng phó thiên tai; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ; tập trung mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích, chủ động huy động mọi nguồn lực kịp thời động viên, hỗ trợ và giúp đỡ những gia đình có người bị nạn; nhanh chóng sửa chữa, chằng chống lại nhà cửa của các hộ bị hư hỏng, bố trí chỗ ở cho người dân bị mất nhà ở.



Trong năm 2023, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đã tổ chức 1 cuộc diễn tập cấp tỉnh (tại huyện Nậm Nhùn) và 21 cuộc diễn tập cấp xã. Tỉnh Lai Châu đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kịp thời bằng các hình thức thích hợp để nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác của cộng đồng chủ động phòng, tránh, ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đinh Lan

Các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn



Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện PCTT&TKCN, đề xuất các giải pháp làm tốt việc PCTT&TKCN...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong PCTT&TKCN, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, kịp thời ổn định đời sống của Nhân dân.



Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy các cấp; xây dựng kế hoạch và có những phương án dự phòng để chủ động triển khai thực hiện khi có thiên tai xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; giảm thiểu thiệt hại về người; tăng cường tập huấn, diễn tập theo kế hoạch hàng năm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTT&TKCN khi có tình huống xảy ra; nắm rõ quy trình, thủ tục về việc công bố tình trạng khẩn cấp, lệnh xây dựng, sử dụng kinh phí dự phòng hiệu quả;...