Ngày 28/3, Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu đã kiểm tra điểm thực hiện dự án kè khắc phục và chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp và di dân ra khỏi vùng thiên tai huyện Than Uyên.

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Than Uyên

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Than Uyên và phòng chuyên môn huyện Than Uyên…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải chỉ đạo trực tiếp tại điểm kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Chanh

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại điểm sắp xếp dân cư xã Tà Mung, kè suối Nậm Mở xã Khoen On; tuyến kè suối Nậm Kim, Nậm Sang (xã Mường Kim), tuyến kè suối Nậm Bốn (xã Mường Cang). Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải và Đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo phương án xây dựng các công trình.

Các công trình nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại khu vực các xã: Tà Mung, Khoen On, Mường Kim, Mường Cang, huyện Than Uyên (gồm: Thực hiện sắp xếp chỗ ở an toàn cho các hộ dân xã Tà Mung do ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, sạt lở đất và phải di chuyển các hộ trước mùa mưa năm 2024 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân; xây dựng các tuyến kè suối để bảo vệ dân cư khu vực các Bản: Mùi 1, Mùi 2, Chế Hạng và công trình cầu treo Bản Mùi, Bản Chế Hạng xã Khoen On; bảo vệ khu dân cư bản Muông xã Mường Cang; bảo vệ các hộ dân bản Nà Khương, Mường 2, Nà Dân, Chiềng Ban xã Mường Kim và một số công trình thiết yếu khác).



Đoàn công tác nghe báo cáo tại tuyến kè suối Nậm Kim, Nậm Sang xã Mường Kim. Ảnh: Nguyễn Chanh

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đã chỉ đạo trực tiếp một số nội dung, trong đó nhấn mạnh: Yêu cầu UBND huyện Than Uyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác sắp xếp, ổn định dân cư cho Nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai của xã Tà Mung. Việc bố trí đất để xây nhà cần giảm khối lượng đào đắp, đảm bảo hiệu quả, an toàn, thẩm mỹ, theo phong tục tập quán của người dân.



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo trực tiếp huyện Than Uyên và các đơn vị nhanh chóng hoàn thành các bước đảm bảo theo đúng quy định. Ảnh: Nguyễn Chanh

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện các tuyến kè đảm bảo tiến độ, đầy đủ thủ tục theo quy định, đảm bảo mục tiêu đầu tư, hiệu quả nguồn vốn; tính toán các yếu tố thủy văn, thủy lực, bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ…