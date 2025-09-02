Lai Châu: Hơn 3000 người tham gia màn đồng diễn chào mừng Tết Độc lập

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2025

Tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2025 có lãnh đạo tỉnh Lai Châu; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trong tỉnh và hơn 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, các câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Dao… cùng đông đảo Nhân dân, du khách đã tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ, đa sắc màu.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2025 ở Than Uyên, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. (Ảnh: Đinh Lan)

Phát biểu tại chương trình, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập 2025, cho biết: Đây là lần thứ hai, Tết Độc lập được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh và lần đầu tiên UBND xã Than Uyên đảm nhiệm vai trò đơn vị chủ trì theo mô hình chính quyền 2 cấp. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của địa phương trong việc kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa – lịch sử quý báu.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đinh Lan)

"Trải qua 80 năm, từ ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới hôm nay, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, đưa đất nước từ thân phận thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, tự cường, hội nhập và phát triển. Tại Than Uyên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết một lòng, tiếp nối tinh thần bất khuất của cha ông, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần làm rạng danh vùng đất biên cương Tây Bắc” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh.

Ngay sau bài phát biểu là chương trình nghệ thuật đặc sắc, công phu, đậm chất văn hóa vùng cao. Hàng nghìn người đã cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2025 ở Than Uyên gồm 3 phần. (Ảnh: Đinh Lan)

Chương trình được chia làm 3 phần: Phần I - Đảng và Bác - Ánh sáng dẫn đường, với những tiết mục ca múa nhạc đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng và Bác Hồ; Phần II - Đoàn kết các dân tộc - Sức mạnh non sông: Vẻ đẹp đa sắc của 54 dân tộc anh em được tái hiện qua những điệu múa Mông, các màn diễn tả chợ phiên vùng cao hay vũ hội của người Dao; Phần III - Quê hương phát triển - Tương lai tỏa sáng: Những hình ảnh Lai Châu - Than Uyên đổi mới, hội nhập, rực rỡ trong vòng tay đoàn kết đã được thể hiện một cách trọn vẹn.

Hơn 3000 người tham gia màn đồng diễn múa Khèn, ô và màn đại xòe, với chủ đề "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu" chào mừng Tết Độc lập năm 2025. (Ảnh: Đinh Đông)

Đỉnh điểm của đêm hội là màn đồng diễn múa Khèn, ô và màn đại xòe, với chủ đề "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu". Hơn 3.000 nghệ nhân, diễn viên, học sinh đã cùng nhau trình diễn, tạo nên một bức tranh văn hóa độc đáo, hoành tráng và đậm đà bản sắc vùng cao.

Tất cả cùng nắm tay nhau múa xòe, thể hiện tinh thần đoàn kết bất diệt, gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn của đồng bào các dân tộc Lai Châu dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu nhân dịp Tết Độc lập.