Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On - Lai Châu

Hấp dẫn các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tết Độc lập năm 2025 tại Khoen On diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn. (Ảnh: Thái Hà)

Xã Khoen On tổ chức Tết Độc lập năm 2025 tại chợ Thẳm Củng, bản Củng, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Hội thi Văn nghệ dân gian các dân tộc; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương; thi đấu các môn thể thao dân tộc; hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Điểm nhấn ấn tượng nhất là Đêm hội Hoa đăng lần đầu tiên được tổ chức, mang tên "Hoa đăng Khoen On - Ước nguyện vươn xa". Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả trên dòng suối, mang theo những lời nguyện ước của người dân. Đó là lời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng, một Khoen On ngày càng phát triển.

Lần đầu tiên xã Khoen On tổ chức Đêm hội Hoa đăng. (Ảnh: Thái Hà)

Việc tổ chức Tết Độc lập không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, mà còn là một bài học lịch sử sống động, vun đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Ngày hội đã củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh để Khoen On vươn lên, xứng đáng với niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.