Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On - Lai Châu
31/08/2025 16:06 GMT +7
Xã Khoen On (Lai Châu) vừa tổ chức các hoạt động mừng Tết Độc lập năm 2025, với chủ đề "Non nước Khoen On", thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Hấp dẫn các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On
Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Xã Khoen On tổ chức Tết Độc lập năm 2025 tại chợ Thẳm Củng, bản Củng, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Hội thi Văn nghệ dân gian các dân tộc; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương; thi đấu các môn thể thao dân tộc; hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Điểm nhấn ấn tượng nhất là Đêm hội Hoa đăng lần đầu tiên được tổ chức, mang tên "Hoa đăng Khoen On - Ước nguyện vươn xa". Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả trên dòng suối, mang theo những lời nguyện ước của người dân. Đó là lời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng, một Khoen On ngày càng phát triển.
Việc tổ chức Tết Độc lập không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, mà còn là một bài học lịch sử sống động, vun đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Ngày hội đã củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh để Khoen On vươn lên, xứng đáng với niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.
Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Mừng Tết độc lập báo công lên Người (chùm thơ)
Tác giả Lê Gia Hoài gửi tới cuộc thi "Việt Nam trong tôi" chùm 3 bài thơ về tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Người Mỹ dự Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam là ai?
Archimedes Patti là đại diện chính thức của quân đội Mỹ tại Đông Dương trong giai đoạn lịch sử tháng 8 và tháng 9/1945. Quá trình đó đã giúp ông viết cuốn sách nổi tiếng Tại sao Việt Nam: Khúc dạo đầu chim hải âu của nước Mỹ (Why Vietnam: Prelude to America’s Albatross).
Tết Độc lập - nơi hội tụ những nét đẹp văn hóa tinh túy nhất của các dân tộc tỉnh Lai Châu
Tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức chuỗi sự kiện quy mô cấp tỉnh tại xã Than Uyên từ ngày 30/8 đến 2/9 hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.