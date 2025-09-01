KOMOMO Than Uyên (Lai Châu) 2025: Những khoảnh khắc tết Độc lập khó quên trên cung đường chạy Tây Bắc
01/09/2025 11:14 GMT +7
Hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập 2/9 tại Lai Châu, hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa tại Giải chạy Quốc tế KOMOMO Than Uyên Ultra Trail 2025. Giải chạy không một sự kiện thể thao, mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, nơi mỗi bước chạy là một nhịp đập của niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.
