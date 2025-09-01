Lai Châu Ngày Mới

KOMOMO Than Uyên (Lai Châu) 2025: Những khoảnh khắc tết Độc lập khó quên trên cung đường chạy Tây Bắc

Tuệ Linh

01/09/2025 11:14 GMT +7

Hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập 2/9 tại Lai Châu, hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa tại Giải chạy Quốc tế KOMOMO Than Uyên Ultra Trail 2025. Giải chạy không một sự kiện thể thao, mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, nơi mỗi bước chạy là một nhịp đập của niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Sáng 31/8, sân vận động xã Than Uyên (Lai Châu) rộn ràng không khí ngày hội khi gần 500 vận động viên (VĐV) tập trung tại vạch xuất phát, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc từ hồi hộp đến háo hức trước giờ chinh phục giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2025. Ảnh: BTC.
Cung đường chạy đưa các VĐV lạc vào vẻ đẹp "nao lòng" của Lai Châu với những đồi thông xanh mướt - phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực trên từng cây số. Ảnh: BTC.
Những con dốc "chồn chân ngựa" trở thành thử thách khắc nghiệt nhất, nơi ý chí và sự bền bỉ của các VĐV được đẩy lên giới hạn cao nhất. Ảnh: BTC.
Không chỉ có dốc cao, hành trình chinh phục KOMOMO Than Uyên còn là những thử thách vượt suối, băng qua những bờ ruộng trơn trượt, một trải nghiệm hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên Tây Bắc. Ảnh: BTC.
Đối với nhiều VĐV, giải chạy không chỉ là cuộc đua thành tích mà là một chuyến phiêu lưu, khám phá vẻ đẹp của "nàng công chúa chưa được đánh thức" Than Uyên. Ảnh: BTC.
Giải chạy là một phần trong chuỗi sự kiện Tết Độc lập 2025 của Lai Châu, mang không khí thể thao sôi động len lỏi qua từng bản làng, thắt chặt tình đoàn kết và quảng bá văn hóa địa phương. Ảnh: BTC.
Khán giả là chị em đồng bào người dân tộc Thái cổ vũ nhiệt tình để tiếp thêm sức mạnh cho các VD chinh phục những cung đường khó khăn. Ảnh: BTC.
Sự kiện thu hút đông đảo VĐV từ khắp các tỉnh thành, cho thấy sức hút mạnh mẽ của loại hình du lịch thể thao và giải chạy KOMOMO Than Uyên sau mùa giải đầu tiên thành công. Ảnh: BTC.
Vượt qua mọi thử thách, khoảnh khắc cán đích là sự vỡ òa của cảm xúc - một trải nghiệm tết Độc lập không thể nào quên trên mảnh đất Lai Châu hùng vĩ và mến khách. Ảnh: BTC.

Tham khảo thêm
Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2025

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2025

Lai Châu: Sụt lún, sạt lở đất do mưa kéo dài, đe dọa hàng chục hộ dân ở Nậm Hàng

Lai Châu: Sụt lún, sạt lở đất do mưa kéo dài, đe dọa hàng chục hộ dân ở Nậm Hàng

Tags:

Xem thêm

Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On - Lai Châu

Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On - Lai Châu

Nông thôn Tây Bắc: Tết Độc lập ở Lai Châu sẽ diễn ra trong 4 ngày, với nhiều hoạt động hấp dẫn

Nông thôn Tây Bắc: Tết Độc lập ở Lai Châu sẽ diễn ra trong 4 ngày, với nhiều hoạt động hấp dẫn

Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On - Lai Châu

Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập ở Khoen On - Lai Châu

Xã Khoen On (Lai Châu) vừa tổ chức các hoạt động mừng Tết Độc lập năm 2025, với chủ đề "Non nước Khoen On", thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nông thôn Tây Bắc: Tết Độc lập ở Lai Châu sẽ diễn ra trong 4 ngày, với nhiều hoạt động hấp dẫn

Nông thôn Tây Bắc: Tết Độc lập ở Lai Châu sẽ diễn ra trong 4 ngày, với nhiều hoạt động hấp dẫn

Chiều 25/8, Ban Tổ chức Tết Độc lập 2025 tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo, cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua Zoom.