KOMOMO Than Uyên (Lai Châu) 2025: Những khoảnh khắc tết Độc lập khó quên trên cung đường chạy Tây Bắc

Sáng 31/8, sân vận động xã Than Uyên (Lai Châu) rộn ràng không khí ngày hội khi gần 500 vận động viên (VĐV) tập trung tại vạch xuất phát, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc từ hồi hộp đến háo hức trước giờ chinh phục giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2025. Ảnh: BTC. Cung đường chạy đưa các VĐV lạc vào vẻ đẹp "nao lòng" của Lai Châu với những đồi thông xanh mướt - phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực trên từng cây số. Ảnh: BTC. Những con dốc "chồn chân ngựa" trở thành thử thách khắc nghiệt nhất, nơi ý chí và sự bền bỉ của các VĐV được đẩy lên giới hạn cao nhất. Ảnh: BTC. Không chỉ có dốc cao, hành trình chinh phục KOMOMO Than Uyên còn là những thử thách vượt suối, băng qua những bờ ruộng trơn trượt, một trải nghiệm hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên Tây Bắc. Ảnh: BTC. Đối với nhiều VĐV, giải chạy không chỉ là cuộc đua thành tích mà là một chuyến phiêu lưu, khám phá vẻ đẹp của "nàng công chúa chưa được đánh thức" Than Uyên. Ảnh: BTC. Giải chạy là một phần trong chuỗi sự kiện Tết Độc lập 2025 của Lai Châu, mang không khí thể thao sôi động len lỏi qua từng bản làng, thắt chặt tình đoàn kết và quảng bá văn hóa địa phương. Ảnh: BTC. Khán giả là chị em đồng bào người dân tộc Thái cổ vũ nhiệt tình để tiếp thêm sức mạnh cho các VD chinh phục những cung đường khó khăn. Ảnh: BTC. Sự kiện thu hút đông đảo VĐV từ khắp các tỉnh thành, cho thấy sức hút mạnh mẽ của loại hình du lịch thể thao và giải chạy KOMOMO Than Uyên sau mùa giải đầu tiên thành công. Ảnh: BTC. Vượt qua mọi thử thách, khoảnh khắc cán đích là sự vỡ òa của cảm xúc - một trải nghiệm tết Độc lập không thể nào quên trên mảnh đất Lai Châu hùng vĩ và mến khách. Ảnh: BTC.