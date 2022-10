Lai Châu: Hiệu quả từ việc áp dụng hóa đơn điện tử

Việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, thuận tiện người tiêu dùng và doanh nghiệp...

Hiệu quả của việc áp dụng hóa đơn điện tử ở Lai Châu

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

Sau gần 2 tháng Triển khai thành công hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, Công ty xăng dầu Lai Châu đã áp dụng hóa đơn điện tử (HÐÐT) tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu Petrolimex Lai Châu theo đã nhận được những phản hồi tích cực, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện nay đang sử dụng hóa đơn điện tử. (Ảnh: Phạm Hoài)

Từ ngày 29/6 đến thời điểm này tổng số hóa đơn do Công ty xăng dầu Lai Châu đã phát hành là: 20.630 HÐÐT được phát hành. Việc phát hành, sử dụng HĐĐT đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng, cơ quan quản lý và chính doanh nghiệp. Việc phát hành HĐĐT một xu thế tất yếu, giảm bớt những gánh nặng về thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí in ấn hóa đơn, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.

Mỗi lần phát hành hóa đơn, khách hàng sẽ được nhận phiếu tra cứu HÐÐT hoặc nhận được thư điện tử thông báo phát hành hóa đơn của nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex Lai Châu. Sử dụng HĐĐT, giúp khách hàng không mất thời gian chờ đợi để viết hóa đơn, không sợ mất, rách nát hóa đơn. Việc ghi HĐĐT còn thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên trên địa bàn.

Từ ngày 29/6 đến nay, Công ty xăng dầu Lai Châu đã phát hành 20.630 HÐÐT. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, chị Hoàng Thị Hà - Nhân viên bán hàng cửa hàng Petrolimex số 15, công ty xăng dầu Lai Châu chia sẻ: Trước đây, đơn vị dùng hóa đơn thủ công, chúng tôi rất mất thời gian trong việc giao phôi, ghi nhận, ấn chỉ…, trường hợp khách hàng mất hóa đơn không thể in lại được. Sau khi có chủ trương thực hiện hóa đơn điện tử, cán bộ trong đơn vị được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai hóa đơn điện tử. Qua thời gian triển khai hóa đơn điện tử đến nay, chúng tôi thấy thuận tiện, chuyên nghiệp, chính xác. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử giúp người mua dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn điện tử do người bán cung cấp.

Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm nhiều chi phí hơn so với hóa đơn in truyền thống

Việc sử dụng HĐĐT giảm được 40 - 60% chi phí so với hóa đơn in truyền thống. Việc bảo quản hóa đơn điện tử xăng dầu cũng thuận tiện, đơn giản và không phải mất nhiều cơ sở vật chất về kho, tủ, chi phí lao động như việc bảo quản hóa đơn in giấy. Đồng thời, khắc phục được tình trạng bị mất mát hóa đơn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hoặc mua bán hóa đơn như đã từng diễn ra. Đặc biệt, khi triển khai HÐÐT, các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, hải quan, quản lý thị trường…) đều có thể truy cập nhanh chóng vào cổng thông tin của doanh nghiệp xăng dầu để tra cứu tất cả thông tin mua vào, bán ra, giúp cả hai phía thuận tiện trong việc kiểm soát, đối soát dữ liệu. Ðồng thời, áp dụng HÐÐT cũng được kỳ vọng góp phần làm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Trần Huy Quyền - Phó Giám đốc Công ty xăng dầu Lai Châu, cho biết: Trong những năm qua, Công ty chúng tôi luôn chấp hành các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là triển khai hóa đơn điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không cần không gian lưu trữ hóa đơn,...). Thuận lợi cho việc lưu trữ, trong công tác kiểm tra giám sát hóa đơn, đảm bảo sự minh bạch về hóa đơn khi phát hành. Trong thời gian tiếp theo, Công ty áp dụng và thực hiện đầy đủ theo quy định nhà nước về phát hành hóa đơn điện tử.

Việ sử dụng hóa đơn điện tử góp phần giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp. (Ảnh: Phạm Hoài)

Thông qua việc áp dụng hóa đơn điện tử còn góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao nguồn thu ngân sách và góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới.