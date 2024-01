Lai Châu: Gắn biển công trình Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt

Sáng 2/1, tại huyện Than Uyên, đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên đã thực hiện nghi thức gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Đây là công trình chào mừng 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu.

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên - nơi Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Lai Châu được thành lập. Ảnh: Tuấn Hùng Phát huy, bảo tồn giá trị lịch sử

Công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Than Uyên thực hiện. Công trình được sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa bản Lướt thành Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt, với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng. Sáng 2/1, tại huyện Than Uyên, đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên đã thực hiện nghi thức gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt. Ảnh: Tuấn Hùng Công trình gồm các hạng mục chính như: Thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên; cải tạo, nâng cấp nhà sàn bê-tông cốt thép cũ, thay mái tôn bằng mái ngói, thay mới cửa đi, cửa sổ, mở rộng thêm hành lang xung quanh nhà, làm mới cầu thang phía trước, lát lại gạch nền và ốp gỗ toàn bộ diện tích tường và cột bên trong, bên ngoài nhà. Đồng thời, xây mới hệ thống cổng, tường rào bao quanh khuôn viên, lát gạch toàn bộ diện tích sân. Mở mới một phần đường đi phía trước khuôn viên nhà truyền thống và nâng cấp đường lên khu di tích với quy mô đường bê-tông rộng 5m; xây dựng mới công trình vệ sinh đảm bảo mỹ quan khuôn viên. Ông Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại buổi Lễ gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim. Ảnh: Tuấn Hùng Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, ông Nguyễn Văn Thăng nhấn mạnh: Công trình đưa vào sử dụng nhằm phát huy và bảo tồn giá trị lịch sử nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, được hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ viết sổ lưu niệm tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt. Ảnh: Tuấn Hùng Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, tích cực tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương để giúp mọi người khắc sâu những giá trị lịch sử, củng cố lòng tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là địa chỉ đỏ, điểm đến thăm quan của du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tại buổi Lễ, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã tặng quà cho Chi bộ Bản Lướt và 2 cá nhân tiêu biểu của Bản Lướt. Ảnh: Tuấn Hùng Sau buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Than Uyên đã thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt; viết sổ lưu niệm; thăm và chụp ảnh lưu niệm tại cây muỗm cổ - nơi cán bộ cách mạng chọn làm điểm họp và truyền tin tức thời kỳ kháng chiến. Đại biểu nghe giới thiệu về cây muỗm cổ - địa điểm cán bộ cách mạng họp và truyền tin tức thời kỳ kháng chiến. Ảnh: Tuấn Hùng Ngay sau buổi lễ, đại biểu đã tới thăm cây muỗm cổ - nơi cán bộ cách mạng chọn làm điểm họp và truyền tin tức thời kỳ kháng chiến. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ đã nhấn mạnh: huyện Than Uyên cần bảo tồn, giữ gìn di tích để nơi đây trở thành điểm tham quan, du lịch... Than Uyên: Đón xuân với "Cánh chim hòa bình", ước vọng phồn vinh, hạnh phúc 01/01/2024 20:31

Tuấn Hùng