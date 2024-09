Giao lưu văn hóa văn nghệ dân tộc Thái là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Độc lập 2/9 và Ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ dân tộc Thái mừng Tết Độc lập

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ dân tộc Thái do Ban Vận động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức mừng Tết Độc lập 2/9 và Ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024.

Nhiều tiết mục múa hát đặc sắc được các câu lạc bộ yêu văn hóa Thái biểu diễn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tại chương trình, các câu lạc bộ yêu văn hoá Thái, đội văn nghệ đến từ các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của Lai Châu và các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La và Thủ đô Hà Nội, đã mang đến các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn như múa, hát then, đàn tính, trình diễn trang phục dân tộc Thái…

Các tiết mục nhằm giới thiệu giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong huyện, đặc biệt là phong tục, bản sắc của đồng bào dân tộc Thái. Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Thái; giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ dân tộc Thái, thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chương trình giao lưu còn là cầu nối để các đội văn nghệ, câu lạc bộ yêu văn hoá Thái các tỉnh khu vực Tây Bắc được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong việc gìn giữ nét đẹp văn hoá dân tộc Thái; thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân trong khu vực. Đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp văn hoá, con người vùng Tây Bắc của Tổ quốc.