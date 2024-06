Một giáo viên mầm non ở Lai Châu đã bị mất hơn 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, sau khi làm theo hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử và tích hợp thông tin cá nhân của kẻ giả mạo công an.

Tin lời kẻ giả mạo công an, một giáo viên bị mất hơn 300 triệu đồng

Thông tin từ Công an xã Lùng Thàng (Sìn Hồ, Lai Châu) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Chẻo A Quai (SN 1994) giáo viên mầm non, trú tại bản Can Hồ, xã Lùng Thàng. Theo đó, vào hồi 9h 37 phút cùng ngày, chị Quai liên tiếp nhận được 2 cuộc gọi từ 2 số khác nhau, giới thiệu là cán bộ Công an xã Lùng Thàng và Công an huyện Sìn Hồ. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an huyện Sìn Hồ yêu cầu chị Quai cài đặt, tích hợp giấy tờ và hướng dẫn truy cập vào đường link Dichvucong.bgv.gov.com, để cài đặt ứng dụng dịch vụ công có logo của Bộ Công an.

Quá trình hướng dẫn đăng nhập, đối tượng tự xưng là cán bộ công an có yêu cầu chị Quai nộp 10 nghìn đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em, bằng hình thức chuyển khoản. Chị Quai đã thực hiện thao tác đăng nhập vào tài khoản Agribank của mình trên điện thoại, để chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi truy cập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng thì chị Quai không thể thao tác được, vì bị điều khiển từ xa.

Ảnh minh họa

Khi chị Quai thắc mắc, thì đối tượng tiếp tục hướng dẫn chị quay lại thao tác tải ứng dụng mới về để đồng bộ và chờ đồng bộ được 100% là xong. Sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đến khoảng 9h50 phút cùng ngày, số tiền 316.300.000 đồng trong tài khoản ngân hàng Agribank của chị Quai đã "không cánh mà bay".

Theo Trung tá Trần Văn Hải - Trưởng Công an xã Lùng Thàng, tình hình kẻ xấu giả mạo công an gọi điện, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử và tích hợp thông tin cá nhân, đang diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng thường lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận nhân dân để cướp quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của người dùng, để trộm tiền.

Trưởng Công an xã Lùng Thàng khuyến cáo, khi nhận được số điện thoại tự xưng là cán bộ công an và yêu cầu, hướng dẫn thực hiện các thao tác, thì không nên làm theo, mà thông tin ngay cho cơ quan công an địa phương.