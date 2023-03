Lai Châu: Biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc chuyên án 0323S

Ngày 14/3, Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0323S...

Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) đấu tranh chuyên án 0323S

Ngày 20/2/2023, thông qua công tác điều tra cơ bản, trinh sát nắm tình hình địa bàn, Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) nắm được nguồn tin, tại bản Xín Chải (xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ) nổi lên 2 đối tượng: Sùng A Sình (SN 1980) và Lý A Lâu (SN 1994) có quan hệ xã hội với các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Hai đối tượng thường xuyên ra khỏi địa bàn, đến các vùng trọng điểm về ma túy như các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ. Trước thông tin đó, lãnh đạo Công an huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, áp dụng đồng bộ các biện pháp theo dõi, bám nắm đối tượng.

Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0323S. (Ảnh: Thanh Hoa)

Xác định các đối tượng đang chuẩn bị số tiền lớn, với mục đích đi vào huyện Nậm Nhùn để tìm mua ma túy về chia ra bán cho các đối tượng bán lẻ chất ma túy trên địa bàn, Công an huyện Phong Thổ đã ra quyết định thành lập chuyên án trinh sát bí số 0323S vào ngày 1/3/2023. Vào hồi 6 giờ 00 phút, ngày 12/3, Ban Chuyên án xác định Lâu điều khiển xe môtô nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, màu xanh - đen, BKS 25B1 - 641.24 chở Sình mang theo số tiền gần 400 triệu đồng đi sang huyện Nậm Nhùn, để mua ma túy. Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng theo dõi các đối tượng và tiến hành mật phục.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi phát hiện đối tượng Lâu điều khiển xe máy chở Sình đi đến bản Khổng Lào (xã Khổng Lào), các mũi trinh sát đồng loạt vây bắt và nhanh chóng khống chế hai đối tượng. Qua kiểm tra phát hiện trong áo khoác của Sình có 4 bánh hêrôin (khối lượng 1390,46g). Lâu và Sình khai nhận mua từ xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) về để bán kiếm lời. Ban Chuyên án đưa các đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an xã Mường So, để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Phong Thổ xác minh, điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Thanh Hoa)

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Phát biểu tại buổi biểu lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, thành tích của lực lượng Công an huyện Phong Thổ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phá thành công chuyên án 0323S nói riêng. Đồng thời đề nghị lực lượng công an huyện củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra chuyên án một cách hiệu quả nhất.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu mong muốn, lực lượng công an huyện Phong Thổ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân, để quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công an tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an Nhân dân. Quyết tâm, quyết liệt đấu tranh cho bằng được với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia chuyên án.