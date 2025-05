Lai Châu: Bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Công an Lai Châu bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Theo đó, các gia đình nhận bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa, gồm: Lò Văn Đạn, Tráng A Chư, Vàng A Ngạp (bản Póm Bó); Lò Văn Thắng (bản Phiêng Cầm). Cả 4 gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu). Những ngôi nhà tình nghĩa này được xây dựng với tổng kinh phí 240 triệu đồng, trích từ nguồn lực Công an tỉnh Lai Châu vận động và các nhà hảo tâm, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế và cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình ông Tráng A Chư. (Ảnh: Thu Trang)

Hoạt động bàn giao nhà tình nghĩa nằm trong đợt cao điểm 60 ngày đêm xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa, với khẩu hiệu hành động “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”, “Mệnh lệnh từ trái tim người lính” và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Mường Cang và công an cơ sở tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, tổ chức thi công và giám sát chất lượng công trình. Nhờ đó, các căn nhà được hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và kịp thời bàn giao trước mùa mưa.

Cả 4 ngôi nhà tình nghĩa được bàn giao cho các hộ nghèo lần này đều ở Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu) (Ảnh: Thu Trang)

Việc khánh thành và bàn giao các ngôi nhà tình nghĩa không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ vật chất thiết thực, còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.