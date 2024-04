3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tổng diện tích cao su Việt Nam đến năm 2030 đạt khoảng 800-850 nghìn ha.

La Nina tiếp tục gây lo ngại cho nguồn cung cao su toàn cầu

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản mở cửa phiên hôm nay giảm phiên thứ năm liên tiếp, do sản lượng cao su cùng doanh số bán lẻ thấp hơn so với dự kiến tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc. Mặc dù vậy, đà giảm đã được hạn chế bởi giá dầu tăng và đồng yên suy yếu.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 1,2 JPY, tương đương 0,38% chốt ở 312,4 JPY (2,02 USD)/kg.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa giảm 1,23%.

Đồng Yên Nhật suy yếu so với đồng USD, xuống mức thấp mới trong 34 năm, do doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3/2024 cao hơn dự kiến, củng cố thêm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không vội vàng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 155 CNY, tương đương 1,05% chốt ở 14.565 CNY (2.013,46 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 161,4 US cent/kg, giảm 1,3%.

Hiện tượng La Nina có khả năng xảy ra vào nửa cuối năm 2024 sẽ tiếp tục gây lo ngại cho nguồn cung Thái Lan nói riêng và toàn cầu nói chung, vì thời điểm này là mùa cao điểm khai thác cao su, sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ cạo và thay lá trong nửa đầu năm. Trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng cao su của Thái Lan đạt 871 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá dầu thô tăng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.

Từ đầu tháng 4/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều, giá tăng tại Nhật Bản và Thượng Hải, trong khi giảm tại Thái Lan.

Theo nhận định, nguồn cung cao su có thể tiếp tục thiếu hụt trong năm 2024-2025, thị trường toàn cầu có thể sẽ thiếu hụt khoảng 600-800 nghìn tấn mỗi năm. Sự chênh lệch cung - cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4-6%mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

Hoạt động sản xuất và xuất khẩu lốp xe của Thái Lan và Ấn Độ cũng tăng trưởng tích cực và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024. Tuy nhiên, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 1-3%/năm trong giai đoạn 2024-2025.

Diện tích trồng cao su tại Thái Lan và Indonesia liên tiếp giảm do dịch bệnh trên cây cao su và xu hướng chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiệu suất thu hoạch cao su cũng đã giảm xuống trong những năm gần đây do dịch bệnh và thời tiết cực đoan. Đặc biệt, năm 2024 dự báo sẽ là năm khắc nghiệt với cây cao su khi chuyển giao giữa hiện tượng El Nino và La Nina, gây ra nhiều biến động trong mùa vụ khai thác cao điểm tại khu vực Đông Nam Á.

Theo Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích cao su cả nước đạt khoảng 800-850 nghìn ha (trong đó, vùng Đông Nam bộ đạt 480-500 nghìn ha, khu vực Tây Nguyên là 180-200 nghìn ha, các vùng khác là 140-150 nghìn ha).

Đến năm 2030, 100% diện tích cao su trồng mới được sử dụng các giống đúng tiêu chuẩn. 100% lượng mủ và gỗ cao su có mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Diện tích cao su được cấp chứng chỉ rừng bền vững là 250-300 nghìn ha. Sản lượng mủ cao su thô đạt 1,3-1,5 triệu tấn...

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt gần 116,1 nghìn tấn, trị giá 180,36 triệu USD, tăng 32,3% về lượng và tăng 38,8% về trị giá so với tháng 2/2024; So với tháng 3/2023 tăng 0,2% về lượng và tăng 10% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá xuất khẩu: Tháng 3/2024, giá cao su xuất khẩu bình quân của ta đạt 1.554 USD/tấn, tăng 4,9% so với tháng 2/2024 và tăng 9,9% so với tháng 3/2023. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.466 USD/tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 52,83% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với gần 61,34 nghìn tấn,trị giá 90,72 triệu USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với tháng 2/2024; Tuy nhiên so với tháng 3/2023 giảm 29,3%về lượng và giảm 24,3% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.479 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 2/2024 và tăng 7,1% so với tháng 3/2023. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 287,85 nghìn tấn cao su, trị giá 407,82 triệu USD, giảm 1,6% về lượng, nhưng tăng 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong tháng 3/2024, xuất khẩu cao su sang một số thị trường như: Ấn Độ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Xrilanca, Bỉ, Hoa Kỳ… tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 3/2023.