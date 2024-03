Giá cao su tăng cao, triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam

Giá cao su dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới bởi lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung khi khu vực Đông Nam Á đã bước vào mùa thu hoạch thấp điểm, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4.

Giá cao su tăng do nguồn cung giảm, giá dầu thô cao và triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc khả quan

Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng tăng trong bối cảnh giá dầu cao và lo ngại về thời tiết tại Thái Lan khiến nguồn cung hạn chế. Giá cao su dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới bởi lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung khi khu vực Đông Nam Á đã bước vào mùa thu hoạch thấp điểm, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4.

Tại Sở giao dịch hàng hóa OsakaExchange (OSE), giá cao su tăng mạnh so với cuối tháng trước. Ngày 11/3/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 326,5 Yên/kg (tương đương 2,22 USD/kg), tăng 9,7% so với cuối tháng 2/2024 và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 trong xu hướng tăng. Ngày 11/3/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 14.150 NDT/tấn (tương đương 1,97 USD/kg), tăng 2,6% so với cuối tháng 2/2024 và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lượng tồn kho, tuần tính đến ngày 08/3/2024, lượng cao su tự nhiên tồn kho tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải đạt 215.333 tấn, tăng 899 tấn; Lượng hàng nhập kho đạt 210.080 tấn, tăng 220 tấn so với kỳ trước. Tồn kho cao su tự nhiên tại kho số 20 đạt 118.339 tấn, tăng 3.427 tấn; Lượng hàng nhập kho đạt 111.384 tấn, tăng 605 tấn so với kỳ trước.

Trong khi đó, lượng cao su tự nhiên tồn kho tại Khu thương mại tự do Thanh Đảo đạt 129.500 tấn, giảm 0,5 nghìn tấn so với kỳ trước. Tồn kho cao su tự nhiên tại kho thương mại tổng hợp Thanh Đảo đạt 428.100 tấn, giảm 2.100 tấn so với kỳ trước.

Tại Thái Lan, giá cao su tiếp tục tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch ngày 11/3/2024, giá cao su RSS3 dao động ở mức 86 Baht/kg (tương đương 2,43 USD/kg), tăng 7,4% so với cuối tháng 2/2024 và tăng 59,9% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ quan khí tượngThái Lan đã có cảnh báo về thời tiết bất lợi có khả năng gây thiệt hại cho mùa màng.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2024, xuất khẩu cao su của ta đạt 87,75 nghìn tấn, trị giá 129,94 triệu USD, giảm 58,3% về lượng và giảm 56,2% về trị giá so với tháng 1/2024; So với tháng 2/2023 giảm 33% về lượng và giảm 29,7% về trị giá.

Nguyên nhân giảm do tháng 2/2024 có dịp nghỉ Tết Nguyên đán tại cả Việt Nam và Trung Quốc, nên hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam bị ảnh hưởng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 298,24 nghìn tấn, trị giá 426,92 triệu USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 16,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá xuất khẩu: Tháng 2/2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.481 USD/tấn, tăng 5% so với tháng 1/2024 và tăng 4,9% so với tháng 2/2023.

Tháng 2/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,89% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với gần 58,7 nghìn tấn, trị giá 84,12 triệu USD, giảm 65% về lượng và giảm 63,9% về trị giá so với tháng 1/2024; So với tháng 2/2023 giảm 40,5% về lượng và giảm 37,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức1.433 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 1/2024 và tăng 4,4% so với tháng 2/2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 226,51 nghìn tấn cao su, trị giá 317,09 triệu USD, tăng10,1% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 2/2024, lượng cao su xuất khẩu sang một số thị trường giảm so với tháng 2/2023 như: Trung Quốc, Ấn Độ, ĐàiLoan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản… Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trườngnhư: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Nga, Ý, Brazil, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với tháng 2/2023.

Hiện giá cao su tự nhiên đang tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, cùng với sản lượng kém ở Thái Lan và Indonesia. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan