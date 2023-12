Xuất khẩu cao su sang các thị trường phần lớn vẫn sụt giảm, giá mủ cao su nhiều biến động

Trong 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cao su sang các thị trường phần lớn vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, nhất là các thị trường lớn như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Đức, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Indonesia, Tây Ban Nha...

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam

Tháng 11/2023, lượng cao su xuất khẩu tăng so với tháng trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 11/2023, Việt Nam xuất khẩu được 253,31 nghìn tấn cao su, trị giá 348,43 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với tháng 10/2023; so với tháng 11/2022 giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 1,3% về trị giá. Lũy kế 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cao su đạt trên 1,87 triệu tấn, trị giá 2,51 tỷ USD, tăng 0,01% về lượng, nhưng giảm 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá xuất khẩu: Giá cao su xuất khẩu tăng nhẹ trở lại so với cùng kỳ năm trước. Tháng 11/2023, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.376 USD/tấn, tăng 2,2% so với tháng 10/2023 và tăng 1,4% so với tháng 11/2022. Lũy kế 11 tháng năm 2023, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.344 USD/tấn, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 11/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 82,55% về lượng và chiếm 81,65% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 209,1 nghìn tấn, trị giá 284,5 triệu USD, tăng 16,3% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với tháng 10/2023; So với tháng 11/2022 tăng 0,03% về lượng và tăng 2,6% về trị giá.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.361 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 10/2023 và tăng 2,5% so với tháng 11/2022. Lũy kế 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,48 triệu tấn cao su, trị giá 1,96 tỷ USD, tăng 7,9% về lượng, nhưng giảm 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 11/2023, lượng cao su xuất khẩu sang một số thị trường tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, trong đó đáng chú ý như: Sri Lanka tăng tới 1.175%; Hoa Kỳ tăng 78,9%; Ấn Độ tăng 56,3%; Nhật Bản tăng 52,5%; Hàn Quốc tăng 37%...

Trong 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cao su sang các thị trường phần lớn vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, nhất là các thị trường lớn như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Đức, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Indonesia, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, xuất khẩu cao su sang một thị trường vẫn tăng trưởng tốt về lượng so với cùng kỳ năm 2022 như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore, Cộng hoà Séc...

Trong nước, từ đầu tháng 12/2023 đến nay, giá mủ cao su trong nước có nhiều biến động.

Trong nước, từ đầu tháng 12/2023 đến nay, giá mủ cao su trong nước có nhiều biến động. Giá mủ cao su nguyên liệu tại một số công ty duy trì quanh mức 270-305 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phước Hòa thu mua ở mức 303-305 đồng/TSC, giảm 8 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285-305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 285-295 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Trong khi đó, Công ty Cao su Bà Rịa thông báo giá thu mua ở mức 283- 293 đồng/TSC, tăng 3 đồng/TSC so với cuối tháng trước.

Từ đầu tháng 12/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á biến động mạnh. Giá cao su giảm mạnh so với cuối tháng trước do nhu cầu yếu và giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tháng, song đà giảm được hạn chế bởi số liệu xuất khẩu tích cực của Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam (thuộc MXV) nhận định: Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trên "bản đồ” thương mại cao su thế giới, đặc biệt nhu cầu nhập khẩu trong thời gian tới rất lớn. Dự báo nhu cầu cao su của Trung Quốc sẽ tăng trong những tháng cuối năm, do đó giá cao su thế giới từ nay đến cuối năm có thể hướng tới vùng giá 1.700 - 1.800 USD/tấn nếu kinh tế Trung Quốc và ngành công nghiệp sản xuất ô tô của nước này đạt mức kỳ vọng.

Ở diễn biến khác, khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 1 hàng năm là mùa sản xuất cao su tự nhiên cao điểm trên toàn cầu. Nguồn cung dồi dào trong mùa này từng gây áp lực lên giá hàng năm. Điều đáng ngạc nhiên là, trái ngược hoàn toàn với quy luật thông thường, trong năm nay nguồn cung thế giới không có dấu hiệu tăng theo mùa.

Trước những lợi thế và nhu cầu rõ ràng, Hiệp hội Cao su Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cao su cần có chiến lược tăng tỷ lệ cao su chế biến hơn là cao su nguyên liệu để nâng cao giá trị xuất khẩu. Với tình hình thực tế 3 quý đầu năm, kỳ vọng xuất khẩu cao su 3 tháng cuối sẽ không còn tăng trưởng âm. Tuy vậy, dự báo kim ngạch xuất khẩu cao su khó có thể đạt được mục tiêu 3,5 tỷ USD như kế hoạch đặt ra hồi đầu năm mà sẽ chỉ dừng ở mức 3 tỷ USD.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan