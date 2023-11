Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) sắp chi 1.400 tỷ trả cổ tức

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp có thể nhận về 1.355 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu 96,77% vốn tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP ( Mã : GVR) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng), hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đặt ra.



Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là 17/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11. Ngày thanh toán dự kiến là 8/12.

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR cần chi 1.400 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp có thể nhận về 1.355 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu 96,77% vốn.

Những năm gần đây, GVR thường trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt. Năm 2021, tỷ lệ trả cổ tức là 4,1%. Năm 2020 và năm 2019, tỷ lệ trả cổ tức cùng là 6%.

Công nhân đang cạo mủ cao su. (Ảnh:

Mới đây, GVR đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với 6.195 tỷ đồng doanh thu , tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên lãi gộp bị co lại , giảm từ 27% xuống 20 % do tình hình kinh tế khó khăn làm giá bán các loại mủ cao su giảm so với cùng kỳ, trong khi giá cả nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh làm lợi nhuận gộp giảm.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của các công ty liên doanh liên kết trong quý III bị lỗ gần 269 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 47 tỷ đồng .

Cả quý, GVR lãi sau thuế 494 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) đạt 313 tỷ đồng , lần lượt giảm 50% và 63% so với quý III/2022. Đây cũng là quý có lãi ròng thấp nhất kể từ quý I/2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần GVR đạt 14.489 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 1.421 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 51% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm đặt ra, GVR đã thực hiện được 46% kế hoạch lợi nhuận và 53% mục tiêu doanh thu.

Nguồn:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 , lãnh đạo GVR cho biết năm nay doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, giá bán mủ cao su (nguồn thu chính của công ty) liên tục suy giảm và khó tiêu thụ.

Khối công nghiệp cao su hoạt động khó khăn và không có khả năng tăng trưởng do giới hạn về công suất thiết kế, chịu sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Gỗ, sản phẩm từ gỗ cao su tuy đem lại nguồn thu/lợi nhuận khá lớn cho các công ty cao su khi thực hiện thanh lý vườn cây và các công ty chế biến gỗ trong GVR. Tuy nhiên dự báo lĩnh vực này sẽ tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường bất động sản trong nước và suy thoái kinh tế của các nước lớn.

Hơn nữa, chi phí đầu vào của doanh nghiệp như tiền thuê đất, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương,…liên tục tăng. Chính vì vậy, GVR dự báo nhu cầu, giá bán chưa có dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Ngược lại, theo lãnh đạo công ty, mảng khu công nghiệp sẽ có được những khởi sắc, đón nhận những thông tin tích cực trong năm nay.