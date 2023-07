Ngày 19/7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ bảy. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, chủ tọa Kỳ họp.

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Sơn La

Dự Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Sơn La khóa XV có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Sơn La.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Với sự cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã vượt qua khó khăn; kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.420 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 13.805 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.503 tỷ đồng, bằng 35% dự toán Trung ương giao, bằng 31% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 88% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh Nguyễn Vinh

Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá và ứng dụng công nghệ cao, phát huy lợi thế của tỉnh về cây ăn quả. Công nghiệp phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, dịch vụ, chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, phát triển dịch vụ du lịch. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; thực hiện hiệu quả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; ... đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là về thủ tục hành chính. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức; cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, cùng chủ động, linh hoạt và thống nhất đề ra những giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV. Ảnh Nguyễn Vinh

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Sơn La sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề sau: Quán triệt để tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm thông qua việc xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; tình hình tài chính - ngân sách; tình hình phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;…

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân từ đó thống nhất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 trên cơ sở kết luận, định hướng của BCH Đảng bộ tỉnh.

Xem xét, thảo luận và thông qua 22 nghị quyết chuyên đề, gồm: 17 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: 06 nghị quyết về nhóm vấn đề đầu tư công; 02 nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; 05 nghị quyết về thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 02 nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Nghị quyết của HĐND tỉnh; 01 nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt; 01 nghị quyết về sáp nhập và đặt tên bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố.

4 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, gồm: Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết giữa 02 kỳ họp; thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện và triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 1 dự thảo nghị quyết do Ban của HĐND tỉnh trình về sửa đổi Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Sơn La khóa XV đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ bảy. Ảnh Nguyễn Vinh

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/7). Kỳ họp sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thông qua các báo cáo của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét, thông qua một số nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch và chính sách theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.