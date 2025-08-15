Khun Há cần tiếp tục xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển du lịch sinh thái

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn tại Khun Há

Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu do ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vừa đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn; công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Khun Há - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu tại UBND xã Khun Há. (Ảnh: Bạch Dương)

Tại buổi làm việc, đại diện xã Khun Há đã báo cáo một bức tranh đầy triển vọng về nông nghiệp địa phương. Cây lúa, cây chè, thảo quả, sâm Lai Châu... đang được phát triển mạnh mẽ. Năng suất lúa đạt hơn 53 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi 6 tháng đầu năm ước đạt 1.500 tấn. Đặc biệt, cây sâm Lai Châu và các loại dược liệu quý khác đang mở ra hướng đi mới, đầy tiềm năng cho bà con.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, Khun Há vẫn còn nhiều trăn trở. Mặc dù đã nỗ lực, xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, đòi hỏi phải có thêm nhiều giải pháp và nguồn lực để bứt phá.

Công tác phòng chống dịch bệnh và thiên tai cũng là vấn đề nóng được xã Khun Há đặc biệt quan tâm. Dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát, buộc xã phải tiêu hủy 110 con lợn với trọng lượng hơn 8.000kg. Công tác phòng chống được triển khai quyết liệt theo phương châm "4 tại chỗ", nhưng thiệt hại gây ra cho người dân là không hề nhỏ.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bạch Dương)

Trước những khó khăn chồng chất, xã Khun Há đã đưa ra nhiều kiến nghị, mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh Lai Châu. Đáng chú ý là đề xuất có hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trên đàn vật nuôi, xem xét bổ sung diện tích trồng chè vượt kế hoạch, và cấp kinh phí, trang thiết bị để thực hiện công tác in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác tập trung vào một số vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn; công tác phòng, chống dịch bệnh; một số khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải đáp một số kiến nghị của UBND xã…

Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra thực tế tại cơ sở. (Ảnh: Bạch Dương)

Kết luận tại buổi làm việc, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Xã Khun Há cần nghiên cứu, phát huy các lợi thế sẵn có, để phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, nhất là đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; định hướng sản xuất nông sản sạch, chế biến sâu; hình thành các vùng nguyên liệu; phát triển diện tích trồng sâm; tuyên truyền người dân quản lý vệ sinh chuồng trại, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển du lịch sinh thái…

Với sự chỉ đạo quyết liệt và những định hướng rõ ràng từ lãnh đạo tỉnh, tin rằng Khun Há sẽ sớm vượt qua những khó khăn, bứt phá đi lên, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con nơi đây.