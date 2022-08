Khởi nghiệp bằng sản phẩm khác biệt tạo nên giá trị lớn ở miền núi Quảng Nam

Thực tế cho thấy giá trị khác biệt của sản phẩm luôn tạo nên giá trị lớn trong quá trình hình thành sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp ở những địa phương miền núi Quảng Nam.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Nam có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích DN và cá nhân, thanh niên địa phương các huyện miền núi khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu trên quê hương. Nhiều dự án sáng tạo tại huyện miền núi Quảng Nam đã mang lại hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái. Các sản phẩm này được chế biến từ sâm và các loại dược liệu quý đã tạo việc làm ổn định cho người dân.



Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong số các địa phương đầu tiên tổ chức công nhận, công bố ý tưởng dự án khởi nghiệp, nhằm lan tỏa tinh thần văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng.

Quế Trà My, tỉnh Quảng Nam là cây dược liệu có nhiều giá trị, giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tại Hội chợ trưng bày sản phẩm, công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022, sản phẩm nấm lim xanh của HTX nấm lim xanh xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My đã được trao giải Nhất. Sản phẩm này không những thân thiện môi trường mà còn hỗ trợ sức khỏe cho con người.

Anh Phạm Mạnh Cường, thành viên HTX cho biết, lim xanh vốn là cây bản địa, nhận thấy có giá trị, anh cùng một số thành viên thành lập HTX và đang liên kết bao tiêu cho 15 hộ dân. Sắp tới HTX sẽ có thêm nhiều sản phẩm làm từ nấm lim xanh, giúp bà con tăng thu nhập.

“Việc trồng nấm lim xanh sẽ được kết hợp với vấn đề bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất. HTX đang vận động bà con trồng cây lim xanh tại huyện để lấy cành, nhánh sau đó sản xuất ra cây nấm lim xanh. Trong tương lai xa hơn, cây nấm lim xanh sẽ cho thu gỗ làm tăng giá trị kinh tế” anh Cường cho biết.

Là cây trồng truyền thống ở các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, cây quế đã và đang là nguồn thu nhập chính giúp đồng bào các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Mơ Nông từng bước thoát nghèo. Hiện nay, nhiều DN sản xuất đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm từ cây quế Trà My.

Anh Trần Viết Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Quế Trà My cho biết, hiện nay thị trường có rất ít sản phẩm làm từ loại cây này nên anh cùng với bạn bè quyết định triển khai dự án khởi nghiệp. Đến nay, công ty có 40 sản phẩm được làm từ cây quế như nước rửa chén, các loại tinh dầu, trà, rượu,… Anh Hùng cho biết, sắp tới, sản phẩm lăn ngừa muỗi hương quế sẽ được xuất khẩu sang Singapore.

“Thông qua việc làm của mình, tôi mong muốn người dân thấy được giá trị thực sự của cây quế bằng những sản phẩm có mặt trên thị trường. Người dân thay vì trồng những cây khác, họ bắt đầu trồng cây quế, phát huy giá trị cây quế Trà My. Thông qua sản phẩm chế biến từ quế, DN cũng mong muốn góp phần giúp bà con tránh được việc được mùa thì mất giá”, anh Hùng cho hay.

Các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có lợi thế rất lớn so với các địa phương khác về các sản phẩm sâm và dược liệu. Hiện nay, nhiều huyện miền núi như Tiên Phước, Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức,… tham gia sáng tạo khởi nghiệp. Các sản phẩm này hầu như đều đạt giải cấp Trung ương và cấp vùng.

Nấm lim xanh là dược liệu tốt cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam cho biết, thực tế cho thấy giá trị khác biệt luôn tạo nên giá trị lớn trong quá trình hình thành sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp ở những địa phương miền núi.

“Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tùy theo mỗi mô hình khởi nghiệp trong mỗi giai đoạn. Những hỗ trợ đó đồng hành cùng người khởi nghiệp với 3 nội dung lớn. Thứ nhất là đào tạo nâng cao kiến thức và điều này được tập trung cao nhất; Thứ hai là tỉnh hỗ trợ đăng ký bảo hộ những giá trị sản phẩm đặc trưng tài sản trí tuệ. Thứ 3 là tỉnh hỗ trợ kết nối thương mại. Những hỗ trợ này tập trung xoay quanh phương châm sở hữu trí tuệ - đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh mới, tạo ra sức bật lớn cho các dự án khởi nghiệp”, ông Sinh chỉ rõ./.