Chiều 18/12, tại bản Lói, xã Mường Lói, UBND huyện Điện Biên tổ chức Lễ khởi công Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên”. Đây là huyện thứ 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên triển khai chương trình.

Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" được triển khai với mục tiêu cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho 5.093 hộ dân tại 110 thôn, bản thuộc 47 xã trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Tuần Giáo và Tủa Chùa. Đây đều là những thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu dự lễ khởi công các dự án của Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" cấp điện về cho các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Ảnh Thu Hường

Đối với huyện Điện Biên, dự án nhằm cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho 410 hộ dân của 7 bản thuộc 3 xã: Mường Lói, Mường Nhà, Na Ư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới gần 47 km đường dây trung áp, 7 trạm biến áp với tổng công suất 375 kVA, và 9 km đường dây hạ áp.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, chia sẻ: "Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" huyện Điện Biên không chỉ có ý nghĩa về kinh tế - xã hội, mà còn mang đậm ý nghĩa chính trị sâu sắc. Dự án thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân. Dự án này là chìa khóa giúp đồng bào các xã vùng sâu như Mường Lói, Mường Nhà, Na Ư tiếp cận với điện lưới quốc gia, cải thiện đời sống, phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ để dự án hoàn thành đúng tiến độ".

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định việc khởi công các dự án của Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" sẽ tiếp thêm sức mạnh để nhân dân các dân tộc Điện Biên vươn lên thoát nghèo. Ảnh Thu Hường.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: "Việc khởi công xây dựng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" trên địa bàn huyện Điện Biên đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Điện Biên nói riêng và của tỉnh Điện Biên nói chung. Đây cũng là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện.

Người dân bản Lói, xã Mường Lói, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến lễ khởi công, ông Lò Văn Thiêm, bản Lói chia sẻ: "Điện không chỉ giúp cải thiện cuộc sống mà còn là hy vọng lớn để bà con có thể sản xuất hiệu quả hơn, cải thiện kinh tế gia đình và cho con cái điều kiện học hành tốt hơn".