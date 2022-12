Huyện "cửa ngõ" Lai Châu nỗ lực thi công các công trình hạ tầng

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên (Lai Châu) tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, hoàn thành và đưa vào sử dụng...





Huyện "cửa ngõ" Lai Châu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Tuyến đường Mường Kim – Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu sau một thời gian dài được đưa sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, trên tuyến đường xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho việc đi lại của người dân cũng như giao thương hàng hoá trên địa bàn. Việc đầu tư dự án nâng cấp đường Mường Kim – Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu được coi "đòn bẩy" thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của hai xã Tà Mung và Mường Kim.

Dự án nâng cấp đường Mường Kim – Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA ĐTXD huyện Than Uyên. Đơn vị thi công liên danh 3 nhà thầu, trong đó công ty TNHH MTV XD&TM Khánh Hưng là nhà thầu chính.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, thời gian qua, huyện Than Uyên đã và đang quan tâm chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị giúp cho huyện "cửa ngõ" của tỉnh Lai Châu ngày càng "thay da đổi thịt". Công trình Cải tạo nâng cấp khuôn viên hồ giai đoạn 5; lát hành lang 1 số tuyến đường thị trấn Than Uyên là một trong số đó. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 18/10. Sau khi công trình hoàn thành sẽ tạo cảnh quan đô thị hiện đại, đồng bộ trên địa bàn, xoay quanh định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thị trấn nói riêng, huyện Than Uyên, Lai Châu nói chung.