Hội thảo khoa học Xây dựng nông thôn mới tại một số tỉnh Tây Bắc

Chủ trì hội thảo, có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã khẳng định, việc tổ chức hội thảo là vô cùng cần thiết với Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc để có cơ sở khoa học cho việc tổng kết kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, từ đó đề ra giải pháp và kiến nghị chính sách tiếp tục thúc đẩy nông thôn mới tại các tỉnh Tây Bắc ngày càng phát triển toàn diện, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Các đại biểu và lãnh đạo quản lý, chuyên gia trao đổi về các giải pháp phát triển nông thôn mới tại một số tỉnh Tây Bắc và tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy

Đề cập sự cần thiết tổ chức hội thảo "Xây dựng nông thông mới ở một số tỉnh Tây Bắc", Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Tây Bắc là khu vực rộng lớn, bao gồm các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai…, có diện tích tự nhiên hơn 3 triệu ha, chiếm 11,3% diện tích cả nước. Đặc trưng địa hình Tây Bắc là đồi núi chiếm khoảng trên 80,2%; dân số có hơn 7 triệu người trong đó trên 60% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao và Tây Bắc cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, là phên giậu phía Tây của Tổ quốc.

Sau 14 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đã có nhiều khởi sắc song thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Bắc còn nhiều khác biệt và khó khăn hơn các tỉnh, các vùng. Dễ nhận thấy là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tại các tỉnh Tây Bắc còn thấp, một số tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn còn ở mức tối thiểu, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu manh mún, tự cung tự cấp, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, khả năng tham gia thị trường và chuỗi giá trị còn yếu. Hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là giao thông nông thôn, điện, mạng internet...

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh Vinh Duy

Bởi vậy, trong bối cảnh kỷ nguyên mới, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc xây dựng nông thôn mới với các tỉnh Tây Bắc đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi cách tiếp cận mới với giải pháp phù hợp, hiệu quả và bền vững hơn để góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng về tài nguyên rừng, khoáng sản, dược liệu, du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc đặc sắc ở một số tỉnh Tây Bắc để xây dựng Tây Bắc ngày càng phát triển với bản sắc đặc trưng và sức hút riêng.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho việc thực hiện nông thôn mới ở các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp ở Trung ương và các địa phương đã gửi về hội thảo 60 tham luận, ý kiến làm rõ những nội dung lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; các đánh giá về thực trạng xây dựng nông thôn mới ở một số tỉnh Tây Bắc; kinh nghiệm quốc tế, trong nước về xây dựng nông thôn mới; định hướng giải pháp nhằm khai thác được tiềm năng, phát huy được lợi thế trong xây dựng nông thôn mới ở một số tỉnh Tây Bắc hiện nay.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý đã đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp thiết thực, có tính thực tiễn cao để xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Tây Bắc ngày càng hiệu quả, bền vững.

Ông Quản Bá Tới ở Điện Biên đề xuất giải pháp quan tâm chính sách thu hút, giữ chân nguồn lao động đã qua đào tạo để làm hạt nhân cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh Vinh Duy

Theo đó, các kiến nghị tập trung vào các giải pháp: Chuyển đổi số trong nông nghiệp và quản lý nông thôn: ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) vào sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản. Phát triển kinh tế nông thôn Tây Bắc cần theo hướng đa đạng gắn với đẩy mạnh các ngành nghề phụ trợ, làng nghề truyền thống, du lịch nông thôn, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về nguồn nhân lực thực hiện nông thôn mới tại Tây Bắc cần hướng tới đào tạo kỹ năng số, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh nông nghiệp ở nông thôn, đặc biệt là với thanh niên nông thôn; khuyến khích thanh niên, nông dân khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch (an toàn), sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý rác thải và nước thải hợp lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên…

