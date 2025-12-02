Hội đàm lần thứ 16 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hội đàm với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự

Trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị và thẳng thắn, hai Bên đã tổng kết kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới từ tháng 12/2024 đến nay và đạt được những nhận thức chung quan trọng cho công tác sắp tới, đó là: Hai Bên sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”, kế thừa tình hữu nghị gần gũi giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và lực lượng quân đội hai Bên, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển ổn định. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, duy trì thực hiện nghiêm ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) (Ảnh: Đức Duẩn)

Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký kết ngày 24/10/2024 và các nhận thức chung qua nhiều lần Hội đàm các cấp đã đạt được, duy trì ổn định, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quán triệt, thực hiện cơ chế hợp tác song phương đã đạt được qua nhiều lần hội đàm, nhất là thực hiện các cơ chế trao đổi thông tin qua đường dây liên lạc nóng, Hội ngộ hội đàm định kỳ, đột xuất… Hai Bên thống nhất chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tiếp tục phối hợp tổ chức hoạt động tuần tra song phương trên biên giới theo phương án đã xác định trong biên bản Hội đàm lần thứ 13 ký ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại thành phố Di Lặc, Châu Hồng Hà (Trung Quốc), nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại tá Đồng Quân Long, Trưởng đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tặng hoa Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đức Duẩn)

Tăng cường giám sát các hoạt động thi công trên biên giới phải đảm bảo đúng theo các điều quy định trong Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan. Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới phù hợp, đúng luật, không làm phức tạp tình hình.

Tích cực phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm Hiệp định và pháp luật ở khu vực biên giới như: Xuất, nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp, khủng bố phá hoại, buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, mua bán người; lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet; đánh bạc xuyên biên giới; sử dụng, buôn bán tiền giả; phá hoại thiết bị kiểm soát biên giới... đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Kịp thời thông báo cho nhau tình hình thiên tai, thảm họa như: Mưa lũ, động đất, cháy rừng, sạt lở đất và tình hình thảm họa sinh thái như dịch bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh động thực vật, sinh vật ngoại lai xâm nhập, ô nhiễm môi trường phát sinh tại khu vực biên giới, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh thảm họa lây sang Bên kia, đảm bảo an toàn thân thể và tài sản cho nhân dân.

Trưởng đoàn hai Bên ký Biên bản ghi nhớ hội đàm lần thứ 16. (Ảnh: Đức Duẩn)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các chính sách pháp luật cho cư dân biên giới, từ đó không ngừng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cư dân biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới. Các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày Tết, lễ truyền thống của hai nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ký kết nghĩa cụm cư dân hai Bên biên giới theo đề nghị, kế hoạch của chính quyền hai Bên biên giới, không ngừng nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Bên, góp phần tích cực xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Nhất trí duy trì hoạt động trao đổi, hội đàm của Đại diện biên giới theo thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Quốc phòng, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương mở thêm các cặp chợ biên giới và khôi phục hoạt động của các lối mở biên giới truyền thống, tạo điều kiện cho cư dân biên giới hai Bên giao lưu hữu nghị, qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội biên giới hai Bên.

Tiếp tục duy trì cơ chế hội ngộ hội đàm định kỳ giữa các Đồn Biên phòng/Việt Nam với Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình/Trung Quốc sáu tháng một lần, do hai Bên lần lượt chủ trì; thường xuyên duy trì cơ chế trao đổi, trực đường dây liên lạc nóng giữa các đồn, trạm Biên phòng theo nội dung hai Bên đã thống nhất, đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời khi có tình huống phát sinh…

Kết thúc Hội đàm, trưởng đoàn hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ 16.