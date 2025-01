Hòa Bình: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Điện lực thành phố Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) chủ động xây dựng kế hoạch, phương án quản lý vận hành, nâng cấp, cải tạo, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân vào dịp Tết.

Điện lực thành phố Hoà Bình quản lý, vận hành 329km đường dây trung thế, trên 479km đường dây hạ thế và hơn 525 trạm biến áp phân phối, cung cấp điện cho trên 53.000 khách hàng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, làm gia tăng áp lực cung cấp điện.

Do đó, để đảm bảo giải pháp cung ứng điện cho người dân dịp cuối năm, cán bộ, công nhân viên Điện lực thành phố Hòa Bình đã “chạy hết công suất”, thực hiện nhiều công việc bao gồm: kiểm tra, bảo trì, sửa chữa lưới điện; khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết lưới điện; tổ chức thay chì các nhánh rẽ và trạm biến áp; vệ sinh và cân pha trạm biến áp, phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn hành lang tuyến...

Điện lực thành phố Hoà Bình xây dựng phương án, triển khai các giải pháp để cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hoài Ngọc.



Ông Mai Văn Đích, Đội Quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp của Điện lực thành phố Hoà Bình chia sẻ: "Trong dịp lễ, Tết, nhu cầu sử dụng điện có thể tăng cao dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố điện làm gián đoạn cung cấp điện cho các hộ dân. Do đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tôi và các đồng nghiệp đã tổ chức kiểm tra, xử lý và bảo trì, bảo dưỡng đối với các trạm biến áp. Đây là công việc hết sức quan trọng, giúp ngăn ngừa sự cố, đảm bảo máy biến áp hoạt động ổn định trong những ngày lễ, Tết sắp tới. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện".

Bên cạnh những giải pháp đồng bộ mà Điện lực thành phố Hòa Bình đã và đang triển khai, thì việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả của khách hàng cũng là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giúp ngành điện thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra. Bởi vậy, thời gian qua, Điện lực thành phố Hoà Bình đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt là chủ động phòng ngừa cháy, nổ điện.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, tổ 13, phường Tân Thịnh cho biết, chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, được Điện lực thành phố Hoà Bình tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình ông đã tiến hành kiểm tra lại hệ thống điện trong và ngoài nhà. Qua kiểm tra, ông Mạnh đã thay thế một số đường dây điện cũ, nhờ công nhân điện lực xử lý giúp một số điểm tiếp xúc bị hở điện, có nguy cơ xảy ra chập, cháy.

Công nhân Điện lực thành phố Hoà Bình kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết và vệ sinh máy biến áp. Ảnh: Hoài Ngọc.

"Gia đình tôi có nhiều thành viên, nhiều phòng nên nhu cầu sử dụng điện khá cao. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện của gia đình thường cao hơn vì lắp thêm đèn điện trang trí, trời lạnh thì sử dụng đèn sưởi. Ngoài ra, trong dịp đó có thể ăn uống nhiều hơn, như ăn lẩu, ăn đồ nướng đều phải sử dụng điện. Được ngành điện hướng dẫn, gia đình đã thay thế một số đường dây điện trong nhà, thay bóng đèn Led để sáng hơn mà lại tiết kiệm điện", ông Mạnh bộc bạch.

Ông Bùi Đắc Thảo, Giám đốc Điện lực thành phố Hoà Bình chia sẻ: "Thành phố Hoà Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Do đó, dịp Tết Nguyên đán cổ truyền sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, hoạt động vui chơi, giải trí nên nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Thời gian qua, Điện lực thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý, vận hành, xử lý khiếm khuyết nhằm đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn. Đến nay, đơn vị đã sẵn sàng để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025".