Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc " ở huyện biên giới Nậm Nhùn (Lai Châu) ngày càng lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện tham gia, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sôi nổi phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Nậm Nhùn

Bản Pa Mu (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) từng được biết đến là địa bàn phức tạp về ma túy. Thời kỳ cao điểm, số người nghiện trong bản lên đến hơn 40 người. Số người nghi sử dụng ma túy hay đối tượng tù tha, có tiền án về ma túy trong bản cũng khá đông. Tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra khá nhức nhối, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống của bà con dân bản.

Trước thực trạng đó, Công an huyện Nậm Nhùn đã tăng cường lực lượng phối hợp với công an xã Hua Bum đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; Tuyên truyền, vận động người dân trong bản nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở huyện Nậm Nhùn lan tỏa rộng khắp các xã, bản. (Ảnh: Q.T)

Anh Lò A Cấu - Trưởng bản Pa Mu cho biết: "Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đông đảo người dân trong bản đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Ngoài việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hộ dân trong bản còn giáo dục con cháu tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Đặc biệt là người dân trong bản cũng mạnh dạn hơn trong việc tố giác tội phạm, cung cấp nhiều tin có giá trị cho cơ quan chức năng".

Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, chính quyển địa phương, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở bản Pa Mu đã giảm hẳn. Tình hình an ninh trật tự của bản có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân trong bản tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương.

Hằng năm, huyện Nậm Nhùn duy trì tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". (Ảnh: Q.T)

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở huyện Nậm Nhùn phát huy hiệu quả rõ rệt

Những năm qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nậm Nhùn thường xuyên phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở huyện Nậm Nhùn ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện quan tâm nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, góp phần khơi dậy, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa trấn áp tội phạm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đang duy trì 18 mô hình, 32 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, hằng năm, Ban chỉ đạo đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nậm Nhùn duy trì tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Qua đó kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể, mô hình hay cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở huyện Nậm Nhùn được khen thưởng, động viên kịp thời. (Ảnh: Q.T)

Thượng tá Lý A Páo - Phó trưởng Công an huyện Nậm Nhùn cho hay: "Qua phong trào, người dân các xã, bản trong huyện ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm của cá nhân, gia đinh và cộng đồng trong công tác đảm bảo anh ninh trật tự. Hiệu quả mà phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" mang lại khá rõ rệt. Người dân trong huyện đã cung cấp nhiều tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ kịp thời, thành công nhiều vụ việc về an ninh trên địa bàn".

Ông Vũ Tiến Hóa - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn đánh giá: "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh liên hoàn. Phong trào đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Qua đó, góp phần đáng kể vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân các dân tộc trong huyện".