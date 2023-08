Trong không khí sôi nổi của “Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” "điểm” của Bộ Công an, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Ngọc Chiến tổ chức các hoạt động như: trò chơi dân gian, chương trình văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao.

Trong không khí của "Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023" "điểm" của Bộ Công an tại xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Ngọc Chiến đã tổ chức các hoạt động như: trò chơi dân gian, chương trình văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao... nhằm tạo không khí sôi nổi và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc xã Ngọc Chiến nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và đảm bảo an ninh Tổ quốc.

Sôi nổi các hoạt động “Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong không khí vui tươi của ngày Hội, mặc dù thời tiết không được thuận lợi song các đội thi của 15 bản trên địa bàn xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) vẫn tham rất sôi nổi, các hoạt động thể dục, thể thao gồm các trò chơi dân gian, như: kéo co, bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy, đi cầu thăng bằng, tung còn, đánh Tu Lu quay, ném Pa Pao, bóng đá nam; chương trình văn nghệ giữa các bản, thu hút đông đảo nhân dân trong xã đến cổ vũ.

Trong không khí vui tươi của ngày Hội, sôi nổi các hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cũng trong chương trình của ngày Hội, cán bộ chiến sỹ Công an huyện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã hỗ trợ cấp căn cước công dân, cài đặt định danh điện tử; cấp hộ chiếu; tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; hướng dẫn kỹ năng nhận biết, xử lý các tình huống phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân.



Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mường La, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ cấp căn cước công dân, cài đặt định danh điện tử; cấp hộ chiếu...Ảnh: Nguyễn Vinh

Bên cạnh các hoạt động trò chơi dân gian, chương trình văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao... là các gian hàng nông sản, sản vật, sản phẩm OCOP của 15 xã, thị trấn và các HTX trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La). Các gian hàng đã thu hút nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) đến tham quan, mua sắm.