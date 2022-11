Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) được đông đảo nhân dân ủng hộ, tham gia, góp phần giữ vững ANTT.





Clip: Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Toàn dân đồng lòng bảo vệ an ninh tổ quốc

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của "Biện pháp vận động quần chúng" – Biện pháp cơ bản của lực lượng Công an nhân dân. Thời gian qua, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tăng cường chỉ đạo, có nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo đưa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng lan tỏa sâu rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả; từ đó, huy động được vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của nhân dân cùng chung tay đảm bảo ANTT, TTATXH xây dựng cuộc sống bình yên, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Thành phố Sơn La (Sơn La) đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Thành phố Sơn La, với đặc thù là đô thị trung tâm của tỉnh, lượng người lưu trú, tạm trú làm ăn buôn bán trên địa bàn lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về ANTT. Cùng với lực lượng công an xã, phường, Công an thành phố chỉ đạo công an 7 phường quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng BVDP đảm bảo về mô hình, số lượng, chất lượng theo quy định của pháp luật. Đến nay, thành phố có 7 Ban, 85 tổ BVDP với 261 đồng chí, họ là lực lượng ở trong dân, có năng lực, trách nhiệm, luôn đoàn kết, gần gũi, sát cánh với nhân dân và là cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Hoàng Anh, Trưởng Ban BVDP phường Chiềng Sinh, Tp Sơn La (Sơn La) chia sẻ: BVDP thường xuyên tuyên truyền, củng cố, phát triển phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; năm 2021 đã làm tốt công tác phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng; tham gia bảo vệ hiện trường vụ việc, đưa người bị nạn đi cấp cứu; phối hợp tuần tra địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hay tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở; đặc biệt tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương, của tỉnh tổ chức trên địa bàn.

Lực lượng BVDP là lực lượng ở trong dân, có năng lực, trách nhiệm, luôn đoàn kết, gần gũi, sát cánh với nhân dân và là cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc

Với lực lượng Công an từ thành phố đến xã, phường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, củng cố, đổi mới nội dung, hình thức phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do địa phương, các cấp, các ngành phát động; nhằm phát huy ý thức, trách nhệm và nguồn lực của nhân dân theo phương châm"tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng.

Ông Tòng Văn Xôm, Bản Mòng, xã Hua La, Tp Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Nếu tình hình an ninh trên địa bàn không được đảm bảo, thì tình hình phát triển kinh tế cũng không đi lên. Chính vì vậy phát huy người có uy tín trong bản, tôi luôn nắm bắt tình hình an ninh, kịp thời báo cáo các vụ việc cho công an. Bên cạnh đó tôi cũng thường xuyên vận động bà con lối xóm luôn phải chấp hành tốt mọi chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đến hiện tại thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bản Mòng chúng tôi luôn được đảm bảo, bà con trong bản yên tâm thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Thành phố Sơn La (Sơn La) phát huy hiệu quả người có uy tín trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Văn Ngọc

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Công an thành phố Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, Công an thành phố Sơn La đã chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác công an; đồng thời, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản, chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, không chỉ trực tiếp, mà công an thành phố còn sáng tạo, tận dụng sự phát triển KHCN để tăng cường tuyên truyền gián tiếp, cũng như các hình thức cổ động trực quan, nhằm nâng cao sự hiểu biết, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

Nếu như tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm là rào chắn thì phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" chính là chìa khóa có tính chất then chốt trong đảm bảo an ninh trật tự tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư an toàn; thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội …

Thời gian qua, thành phố Sơn La đã tăng cường chỉ đạo, có nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo đưa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng lan tỏa sâu rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ảnh: Văn Ngọc

Để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đảm bảo ANTT, Công an thành phố đã xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an thành phố, Đảng uỷ xã, phường, Đảng uỷ Quân sự thành phố; thường xuyên thông tin, cũng như tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện được, kịp thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn, thống nhất các biện pháp triển khai góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương.

Công an thành phố Sơn La đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lựa chọn, triển khai điểm Đề án "Xây dựng phường Chiềng Lề điển hình, tiêu biểu về ANTT và TTĐT năm 2021"; trong đó, mô hình "Zalo, camera an ninh" đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn thành phố, đây thực sự là mô hình phù hợp với thời kỳ 4.0, điều kiện thực tế của cơ sở, qua đó, huy động được các nguồn lực trong nhân dân cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT và "Zalo, camera an ninh" đã trở thành một kênh quan trọng hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân", Thiếu tá Phạm Khánh Hòa nói.

Cụ thể hóa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; trên địa bàn thành phố hiện đang duy trì có hiệu quả 14 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở như: Mô hình Nhóm LGTQ; mô hình tổ ANND; tổ hòa giải cơ sở; đội chữa cháy dân phòng; Khu dân cư an toàn PCCC; Chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC và CNCH; mô hình tuyến đường tự quản; mô hình cổng trường an toàn giao thông, … với hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia; dù các mô hình khác nhau nhưng tất cả các mô hình người dân đều là chủ thể, là nòng cốt trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh, an toàn cho cuộc sống của chính mình và cộng đồng dân cư; Đặc biệt, Công an thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, Sở GD_ĐT triển khai thực hiện đồng bộ 5 chuyên đề về phòng chống tai tệ nạn xã hội trong học đường, góp phần bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ khỏi các tai tệ nạn xã hội.



Phong trào "Toàn dân đoàn kết bảo vệ ANTQ", góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển về mọi mặt. Ảnh: Văn Ngọc

TTATXH Trên địa bàn luôn được giữ vững nhờ phong trào vì an ninh Tổ quốc

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Thành phố Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà, thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên 323,51 km2 bằng 23% diện tích toàn tỉnh; dân số trên 110 nghìn người với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống; 12 đơn vị hành chính gồm 7 phường, 5 xã, 145 tổ, bản, tiểu khu; có trên 600 đầu mối cơ quan, doanh nghiệp, trường học đơn vị vũ trang của trung ương, của tỉnh. Thành phố được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, khu vực phòng thủ đặc biệt và bảo vệ ANTT của tỉnh.



Thực hiện Chỉ thị 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thành phố Sơn La luôn xác định đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là biện pháp cơ bản, là chiến lược lâu dài; nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng Công an thành phố Sơn La (Sơn La) vận động nhân dân giao nộp 71 khẩu súng tự chế các loại. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với những cách làm hay, sáng tạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cùng hỗ trợ lực lượng công an trong đảm bảo ANCT, TTATXH. Riêng từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 186 cuộc với 61.697 phiếu phát giác tội phạm và tệ nạn ma túy; Vận động nhân dân giao nộp 71 khẩu súng tự chế các loại; Từ các nguồn tin báo của nhân dân lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và có đối sách giải quyết hiệu quả, kịp thời 20 vụ phạm phạm pháp hình sự; 41 vụ vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế; 27 vụ việc về môi trường; đảm bảo ANTT góp phần vào thành công chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival hoa quả và sản phẩm OCOP năm 2022.

Có thể thấy, trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Văn Ngọc

ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững. Cuộc sống bình yên, nhân dân yên vui lao động, sản xuất phát triển đời sống xã hội đó là thành quả mang lại từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự trách nhiệm, năng động, sáng tạo của lực lượng chức năng, nhưng hơn hết đó chính là kết tinh từ tinh thần đoàn kết các tầng lớp nhân dân các dân tộc thành phố luôn tự giác, trách nhiệm hỗ trợ lực lượng chức năng cùng tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT;

"Ngày hội" cấp căn cước công dân, hay "Ngày hội" cấp tài khoản định danh cá nhân, để thành phố là 1 trong 10 đơn vị cấp huyện của toàn quốc hoàn thành sớm, đúng, đủ cấp CCCD; mỗi hành động, việc làm tuy nhỏ của mỗi công dân thành phố đã và đang cùng chung tay đẩy mạnh, lan tỏa phong trào "Toàn dân đoàn kết bảo vệ ANTQ", góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, an toàn, bình yên, đáng sống, người dân thân thiện, nghĩa tình.