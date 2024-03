HĐND huyện Than Uyên (Lai Châu) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

HĐND huyện Than Uyên tổ chức kỳ họp chuyên đề

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Than Uyên đã nghe các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng khu dân cư mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường quốc lộ 32) xã Mường Than (huyện Than Uyên), giai đoạn 2"; Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp thứ mười sáu, HĐND huyện Than Uyên khóa XXI. (Ảnh: Ánh Hồng)

Các ý kiến thảo luận tại kỳ họp tập trung vào việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước 2022; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng khu dân cư mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường quốc lộ 32) xã Mường Than (huyện Than Uyên), giai đoạn 2"... Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Than Uyên đã biểu quyết thông qua các nghị quyết kể trên.

Ông Lò Văn Hương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lò Văn Hương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên, đề nghị: Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp thứ mười sáu. Qua đó giúp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.