Sáng 24/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầy tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên tổ chức hội nghị trực tuyến với Bộ Giao thông Vận tải nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Dự án đầy tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì hội nghị.

Báo cáo tiến độ các hạng mục do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) được giao chủ đầu tư, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, cho biết: Đến thời điểm này, các hạng mục: rà phá bom mìn, xây dựng hàng rào an ninh; xây dựng nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ cơ bản đảm bảo tiến độ. Riêng hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay (gói thầu chính trong dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên) hiện mới đạt 18,5% tổng khối lượng dự án.

Hiện nay tiến độ các dự án do ACV và VATM làm chủ đầu tư cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Riêng đối với hạng mục gói thầu số 19 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ), hiện mới đạt 18,5% tổng khối lượng. Gói thầu xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) do VATM làm chủ đầu tư hiện chậm tiến độ khoảng 3 tháng so với kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên báo cáo tiến độ thực hiện Dự án.

Với công việc thuộc trách nhiệm của địa phương khi triển khai dự án (vật liệu đất đắp, vật liệu cát) đến nay Điện Biên đã cơ bản hoàn thiện thủ tục cấp phép các điểm mỏ, đảm bảo trữ lượng phục vụ dự án. Một số dự án hoàn trả do địa phương làm chủ đầu tư, như: đường tránh Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) khối lượng hoàn thành đạt 45%. Kè chống sạt lở khu vực xây dựng đài dẫn đường DVOR/DME giá trị khối lượng hoàn thành xây lắp đạt 80,4%.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ thuộc chức năng ngành, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ACV có đủ nguyên vật liệu thi công các hạng mục của dự án. Đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác mỏ vật liệu đất đắp thông thường tại điểm mỏ Pom Loi. Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án hoàn trả hạ tầng kỹ thuật theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hoàn trả để ACV triển khai các hạng mục dự án đảm bảo tiến độ.