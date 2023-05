4 huyện nghèo của hai tỉnh: Điện Biên và Lai Châu ký kết hợp tác phát triển

Thực hiện chủ trương Tỉnh ủy 2 tỉnh: Điện Biên - Lai Châu về việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy liên kết vùng. Hôm nay (23/5), tại trung tâm huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), lãnh đạo 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và Mường Tè, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã long trọng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác.

Đại diện đơn vị chủ trì hội nghị, ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện uỷ Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), cho biết: Không phải hôm nay mà thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền bốn huyện đã thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh trật tự biên giới...

Tuy nhiên do khó khăn đặc thù, do cách trở giao thông, do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên trên địa bàn bốn huyện còn tình trạng vi phạm lâm nghiệp (phá rừng, vận chuyển trái phép lâm sản); tranh chấp địa giới hành chính chưa được giải quyết dứt điểm; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xoá đói giảm nghèo bền vững còn gặp khó khăn. Việc huy động các nguồn lực, vốn lồng ghép, vốn vay hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo còn hạn chế; công tác về an ninh trật tự còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; hoạt động tà đạo vẫn diễn ra. Hiện tại, cả bốn huyện vẫn thuộc nhóm các huyện nghèo nhất trong nước.

Lãnh đạo 4 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ (Điện Biên) Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu) ký biên bản hợp tác.

Với mong muốn thường xuyên thông tin, hợp tác tháo gỡ khó khăn, hợp tác hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 từng bước đưa các huyện thoát khỏi diện nghèo, đặc biệt khó khăn, tại hội nghị, lãnh đạo bốn huyện đã thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các bẩy lĩnh vực, gồm: xây dựng hệ thống chính trị; nông lâm nghiệp; công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ, du lịch; giáo dục, văn hoá, y tế; giải quyết tranh chấp địa giới hành chính...

Cụ thể, trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, bốn huyện đã cam kết sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân của bốn địa phương tiếp tục đầu tư, hợp tác sản xuất, chế biến tiêu thụ nông, lâm thuỷ sản; hợp tác sản xuất tạo vùng nguyên liệu cây dược liệu: cây quế, cây dược liệu dưới tán rừng: sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa, tam thất; hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, khai thác và thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái.

Phối hợp giải quyết các vụ việc về phá rừng liên quan đến địa giới hành chính tại các điểm nóng như: Bản Dền Thàng, xã Quảng Lâm, (huyện Mường Nhé) với bản Huổi Thủng, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) với xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); bản Cây Sặt, xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé) với bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng (huyện Mường Tè).