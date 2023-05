Đến thời điểm hiện tại tổng số hồ sơ căn cước công dân (CCCD) đã cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt 99,4%. Cấp tài khoản định danh điện tử đạt 57,9%. Kích hoạt tài khoản định danh (VNeID) đạt 48,3%.

Công an Điện Biên vượt khó hoàn thành cấp CCCD

Nhằm sớm hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định. Công an Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó đã thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, thu nhận hồ sơ CCCD lưu động tại 21 tỉnh thành phố. Nhiệm vụ của 3 tổ này là làm CCCD cho người lao động, sinh viên đang học tập, lao động ngoài tỉnh Điện Biên. Do không có điều kiện, thời gian trở về tỉnh làm CCCD.

Công an Điện Biên đã cử 3 tổ lưu động về các tỉnh, thành phố thực hiện cấp CCCD cho công dân Điện Biên. Ảnh: Công an Điện Biên.

Công an Điện Biên đã chỉ đạo công an các xã thường xuyên rà soát, củng cố danh sách các trường hợp công dân cư trú ngoài địa bàn tỉnh. Chưa được cấp CCCD, phục vụ cho các tổ công tác lưu động thu nhận hồ sơ CCCD. Công an huyện đề nghị các đơn vị nơi công dân địa bàn mình đang cư trú hỗ trợ thu thập CCCD. Quá trình thực hiện đã lập các nhóm zalo, faecbook… kết nối các công dân chưa thu nhận hồ sơ CCCD để thường xuyên trao đổi, liên hệ nắm tình hình và thông báo lịch, địa điểm thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử để công dân chủ động, hợp tác với tổ công tác.

Tại các huyện, lực lượng công an huyện đã về từng xã để làm CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Theo trung tá Chu Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (Công an tỉnh), hiện nay công an các huyện đã về từng xã, rà soát từng thôn bản xem những công dân nào chưa làm CCCD hay cấp tài khoản định danh điện tử. Lực lượng công an đến từng nhà để làm CCCD cho những người ốm đau, không thể đến trung tâm xã hay huyện làm CCCD.

Vượt hàng nghìn cây số đến các tỉnh thành để làm CCCD

Theo trung tá Chu Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (Công an tỉnh) thì khó khăn hiện nay thực hiện cấp CCCD cho người dân có hộ khẩu thường trú tại Điện Biên nhưng đi làm ăn xa. Khi triển khai thực hiện là thời gian gấp, số lượng công việc nhiều. Số công dân, lao động của địa phương đi làm ăn xa rải rác tại nhiều tỉnh, thành.

Theo trung tá Chu Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (Công an Điện Biên) thì dù có khó khăn đến mấy, các tổ công tác sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng 5/2023. Ảnh: Công an Điện Biên.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tiến hành rà soát số lượng công dân tỉnh Điện Biên tạm trú tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các công dân này chưa được thu nhận hồ sơ CCCD và định danh cá nhân, xác thực điện tử. Qua rà soát có tổng số 642 công dân. Trên cơ sở đó, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác lưu động (mỗi tổ 4 người, gồm lái xe) đến 21 tỉnh, thành phố đang có công dân Điện Biên lưu trú để thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp.

Tổ 1 thu nhận tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu. Tổ 2 thu nhận tại các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang. Tổ 3 thu nhận tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Sơn La, Hòa Bình. Các tổ công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ từ ngày 11/5, trong quá triển khai Phòng đã thành lập nhóm zalo chung để 3 tổ công tác cập nhật tình hình, báo cáo lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để từ đó có chỉ đạo kịp thời.

Mỗi tổ công tác lại có 1 nhóm zalo với các công dân tại từng tỉnh, thành phố để hướng dẫn công dân đến điểm gần nhất thu nhận hồ sơ CCCD; các trường hợp bất khả kháng, công dân bị đau ốm, đi làm, đi học theo ca kíp không thể đến địa điểm định trước, tổ công tác phải đến tận nơi công dân ở, làm việc. Với tinh thần làm việc cao độ, sau 6 ngày triển khai các tổ công tác đã thu nhận được 342/642 hồ sơ công dân lưu trú ngoại tỉnh.

Các tổ công tác đến các tỉnh, thực hiện nhiệm vụ ở mọi nơi, mọi lúc để cấp CCCD cho công dân Điện Biên. Ảnh: Công an Điện Biên.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Thượng úy Mùa Huy Hoàng, Tổ trưởng tổ công tác số 2 cho biết: "Đây là một trong những lần thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ, nên tổ công tác cũng gặp không ít khó khăn vì công dân sống rải rác, không tập trung, phải thực hiện nhiệm vụ ngay trên đường nếu công dân có nhu cầu liên hệ. Ngoài ra, một số trường hợp công dân không thể đến điểm thu nhận hồ sơ CCCD đã định tổ công tác lại đến tận nơi ở, nơi làm việc hoặc hỗ trợ tiền xe, phương tiện, nhờ Công an địa phương đưa công dân đến điểm thu nhận. Tổ công tác thực hiện theo phương thức cuốn chiếu từ xa về gần, bắt đầu từ Nghệ An, Thanh Hóa trở ra. Đến nay sau 6 ngày triển khai tổ đã thu nhận được 117 hồ sơ CCCD. Trong buổi sáng 17/5 tại Bắc Giang tổ đã thu nhận được hơn 10 hồ sơ CCCD".

Với nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt sáng tạo trong cách làm, lực lượng công an tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% người dân đủ điều kiện trong tháng 5/2023. Đúng như đánh giá và kỳ vọng của Bộ Công an, Điện Biên sẽ là một trong những tỉnh sớm hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân.