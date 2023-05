Ngày 22/5, ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về tình hình tiết kiệm điện và cung ứng điện mùa khô năm 2023. Ông Phạm Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với đoàn.

Điện Biên chung tay với cả nước để tiết kiệm điện

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên, ông Đỗ Văn Năm, cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do những biến động chung của nền kinh tế; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn hết sức nỗ lực cung cấp điện cho sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Về mực nước các hồ thủy điện, đến ngày 11/5/2023 đã có 11/47 hồ thủy điện lớn có mực nước đã về mực nước chết hoặc gần mức nước chết bao gồm: Lai Châu, Trung Sơn, Đồng Nai 2, Buôn Tua Srah, Hương Sơn, Trị An, Ialy, Sông Ba Hạ, Xekaman 1, Đakr Tih, Sê San 4; có 21/47 hồ thủy điện lớn có dung tích còn lại dưới 20% như Sơn La (2 ngày đầy tải), Tuyên Quang (2 ngày), Thác Bà (2 ngày)… và 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của Quy trình vận hành liên hồ chứa.



Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực miền Bắc, tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Riêng tháng 4 và đầu tháng 5 nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm. Một số hồ chỉ đạt 20% so với trung bình nhiều năm, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện.

Riêng tại Điện Biên, trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 nguồn cung cấp điện được đảm bảo, an toàn, ổn định đáp ứng cho phát triển kinh tế, chính trị xã hội, an ninh - quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nền kinh tế phục hồi chậm do ảnh hưởng hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 có mức tăng trưởng thấp là 4,77%, 4 tháng đầu năm 2023 là 4,17%; sản lượng điện tiết kiệm đạt 1.934.041kWh.

Điện Biên phải nâng cao ý thức người dân trong việc tiết kiệm điện

Để nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật. Chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư thiết bị, nhân lực thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng. Nâng cao năng lực hoạt động của máy móc, thiết bị hạn chế tối đa sự cố và tổn thất điện năng của thiết bị. Đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và tiết kiệm. Phối hợp với các đơn vị cung ứng điện và các cơ quan đơn vị có nguồn điện dự phòng. Huy động mọi nguồn lực hiện có đảm bảo nhu cầu tiêu dùng điện cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Công ty đã làm việc với Công ty Xi măng Điện Biên về việc hợp tác thay đổi giờ sản xuất, nhằm đảm bảo nguồn điện sản xuất tại các giờ cao điểm...

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng quà công nhân làm việc tại trạm 110KV Điện Biên.

Làm việc với UBND tỉnh Điện Biên, Đoàn công tác đề xuất với tỉnh thời gian tới, mong Điện Biên có văn bản chỉ đạo điều tiết điện đối với khu sản xuất công nghiệp như nhà máy Xi măng Điện Biên bằng hình thức điều tiết theo giờ; giảm việc sử dụng điện tại các cơ quan, công sở giảm 10%; khu vực chiếu sáng đô thị giảm việc sử dụng điện khoảng 50%...

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ những khó khăn chung của ngành Điện, nhất là thời điểm thiếu điện năng như hiện nay. Đồng thời đồng tình với những đề xuất của ngành Điện và các giải pháp do đoàn đề xuất nhưng với với phương châm vẫn ưu tiên phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Tặng nước uống, trái cây cho công nhân điện lực Điện Biên đang bảo dưỡng đường dây.

Đối với đề xuất việc điều tiết điện tại một số khu vực như: Công sở; khu vực chiếu sáng đô thị, Điện Biên tùy vào khu vực điện chiếu sáng đô thị tỉnh sẽ cắt giảm đèn đường từ 50 - 70% điện chiếu sáng; công sở tiết kiệm 10%.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 nhà máy Thủy điện đang vận hành với tổng công suất khoảng 250MV, các nhà máy Thủy điện được quy hoạch chưa có đường dây đấu nối, nên không thể triển khai phát điện; vấn đề cơ chế, quản lý vận hành về đường dây 110kV; đường dây 220kV Điện Biên đi Sơn La, tỉnh đang tích cực đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, mong phía Tập đoàn, quan tâm đẩy nhanh tiến độ để khai thác hiệu quả nguồn điện và có giải pháp tháo gỡ.