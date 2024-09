Giao dịch cà phê trong nước trầm lắng do lượng hàng không còn nhiều

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch ở mức 123.000 – 123.400 đồng/kg. Giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới có diễn biến trái chiều, với Arabica giảm trở lại từ mức cao nhất trong 13 năm.

Cà phê Arabica giảm trở lại từ mức cao nhất trong 13 năm

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 0,6%, chốt mức 5.334 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 0,7% xuống 264,4 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất ở 271,8 US cent/lb kể từ năm 2011 trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch ở mức 123.000 – 123.400 đồng/kg.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 19/09/2024 lúc 10:40:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 19/09/2024 lúc 10:40:01 (delay 10 phút)

Thị trường Arabica chịu áp lực nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi Rabobank dự báo sản lượng cà phê toàn cầu năm 2024/25 sẽ tăng 2,2% so với năm trước lên 174 triệu bao, điều này khiến thế giới có một lượng nhỏ hạt Arabica dư thừa. Tuy nhiên sự giảm sụt nhanh chóng bị hạn chế khi nhà khí tượng học Climatempo nhắc lại dự báo từ đây đến cuối tuần thời tiết sẽ vẫn còn tiếp tục nóng và khô ở các vùng sản xuất cà phê của Brazil.

Thị trường hôm nay: Cổ phiếu, vàng và cà phê được theo dõi gắt gao khi Fed cắt giảm lãi suất. Thị trường có chút bất ngờ khi mức độ cắt giảm lãi suất lần này của Fed được xem là nhẹ nhàng, không quá mức cứng rắn theo nhà chiến lược ngoại hối Vassili Serebriakov của UBS tại New York.

Chỉ số đô la (USDX) đã giảm 0,53% trong ngày và nằm ở mức 100,37, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Giá cà phê và vàng đã không tăng quá mức, kết thúc phiên giá cà phê chỉ bình giá đến tăng nhẹ mà không phi nước đại như mỗi khi lãi suất ngân hàng Mỹ tăng/giảm. Đồng Real cũng trở nên có giá so với đồng đô la, nằm ở mức cao nhất trong một năm rưỡi qua, 5,46 real đổi được 1USD.

Giá vàng phản ứng ngược bằng cách giảm mạnh chứ không tăng, khi thấy mức giảm lãi suất không đáng kể, trước đó thị trường này đã tăng nóng khi nghe tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất cách đây một tuần.

Bão số 4 sẽ gây mưa vừa, mưa to và giông tại Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa rất to, dự báo sẽ ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê ngay trước khi bước vào mùa thu hoạch vụ mới.

Thị trường tiếp tục quan tâm đến các vấn đề về thời tiết diễn ra trong vụ mùa sắp tới tại Việt Nam từ tháng 10/2024. Nông dân một số địa phương đang nhận thấy có tình trạng cà phê chín sớm bất thường. Thời tiết khắc nghiệt, mưa bão liên tục có thể khiến việc thu hoạch cà phê trễ hẹn. Dự báo thời tiết không mấy lạc quan, mưa bão dài ngày dự kiến sẽ cản trở quá trình thu hoạch cà phê. Đặc biệt, giá cà phê năm nay tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có ngay trước mùa thu hoạch.

Trong một lưu ý, Ngân hàng Rabobank cho biết, lượng mưa ở các khu vực Arabica liên tục ở dưới mức bình thường kể từ khi bắt đầu mùa khô vào tháng 4. Rabobank dự báo thị trường toàn cầu sẽ chuyển từ cân bằng sang thặng dư nhỏ trong vụ 2024/25, nhưng sự chậm trễ trong vận chuyển, tình trạng khan hiếm container và các quy định mới về chống phá rừng của EU sắp có hiệu lực, khiến giá ổn định ở mức cao trong thời gian còn lại của năm 2024.

Thời tiết nóng và khô ở Brazil vẫn là yếu tố hỗ trợ chính, làm giảm triển vọng cho vụ mùa năm sau.

Nông dân Brazil đang trì hoãn bán cà phê Robusta do kỳ vọng giá sẽ tăng thêm. Brazil đã bán một lượng Robusta kỷ lục trong năm nay, do nguồn cung thiếu hụt từ Việt Nam. Trước đó, Indonesia - quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn thứ ba thế giới cũng giảm lượng cà phê cung ứng ra thị trường để chờ giá lên cao hơn.