Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ở mức cao nhất kể từ tháng 01/2024

Tháng 9/2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục giảm so với tháng trước, nhưng tăng so với cùng kỳ năm ngoái; giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trung bình ở mức 6.522 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 01/2024.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt trên 57 nghìn tấn, trị giá 372,16triệu USD, giảm 11,6% về lượng, nhưng tăng 8,9% về trị giá so với tháng 8/2024, còn so với tháng 9/2023 tăng 0,6% về lượng và tăng 20,2% về trị giá. Tínhchung 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 543,5 nghìn tấn, trị giá 3,15 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và tăng 21,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo các tháng cuối năm, xuất khẩu hạt điều tăng mạnh nhờ yếu tố chu kỳ và giá xuất khẩu có xu hướng tăng.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Diễn biến giá: Tháng 9/2024, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.522 USD/tấn, tăng 3,1%so với tháng 8/2024 và tăng 19,5% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.797 USD/tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu thị trường: Tháng 9/2024 so với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam tăng xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Hoa Kỳ, Hà Lan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh, Ca-na-đa, nhưng giảm xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Đức, Úc, Ả rập Xê út, Tây Ban Nha. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tăng xuất khẩu hạt điều sang hầu hết các thị trường truyền thống và tiềm năng, ngoại trừ xuất khẩu sang Ả rập Xê út giảm 3,0% về lượng, nhưng vẫn tăng 5,5% về trị giá.

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các chủng loại hạt điều W320, W240, W180, tỷ trọng chiếm 65,02% tổng lượng và chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tăng trưởng xuất khẩu các chủng loại hạt điều trên đã tác động tích cực lên toàn ngành. Theo thống kê sơ bộ từ số liệu củaTổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều W320 trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 207,42 nghìn tấn, trị giá 1,27 tỷ USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu hạt điều W240 và W180, mức tăng lần lượt 36% và 92,8% về lượng, xét về trị giá tăng lần lượt 45,5% và tăng 74,2% so với cùng kỳ năm ngoái.