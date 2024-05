Thông tin 'nóng' về một số yêu cầu bổ sung khi đưa hạt điều vào thị trường Bắc Âu

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển thông tin 'nóng' về một số yêu cầu bổ sung khi doanh nghiệp đưa hạt điều vào thị trường Bắc Âu...

Yêu cầu chất lượng

Chất lượng của hạt điều nhân được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của sản phẩm bị lỗi, theo số lượng hoặc trọng lượng, và theo kích thước, hình dạng và màu sắc của chúng. Ngành công nghiệp đã xác định một số tiêu chí chất lượng nhưng một số trong số đó, chẳng hạn như hương vị và mùi vị, là chủ quan và không thể dễ dàng xác định dựa trên các đặc điểm vật lý.

Các yêu cầu cụ thể về chất lượng hạt điều được thiết lập trong một số tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất ở châu Âu là tiêu chuẩn được thành lập bởi Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu (UNECE). Các tiêu chuẩn tương tự nhưng hơi khác một chút cũng được phát triển bởi một số quốc gia sản xuất như Ấn Độ, Brazil, Việt Nam, Tanzania, Kenya và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Các tiêu chuẩn của UNECE bao gồm một số yêu cầu chung về chất lượng đối với hạt nhân thương mại, chẳng hạn như độ ẩm tối đa là 5%. Các tiêu chí quan trọng nhất được sử dụng để xác định chất lượng của hạt điều như sau:

Phân loại — Liên minh châu Âu không có tiêu chuẩn chính thức để phân loại hạt điều. Tuy nhiên, phân loại của UNECE được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Theo cách phân loại này, hạt điều được chia thành 3 hạng chính: Hạng đặc biệt Hạng I và Hạng II tùy theo các khuyết tật cho phép và màu sắc của vỏ hạt;

Phân loại — Liên minh châu Âu chưa chính thức xác định các loại phân loại cho hạt điều. Phân loại phân loại được sử dụng thường xuyên nhất, cũng từ UNECE, tương ứng với các tiêu chuẩn hạt điều của Hoa Kỳ. Các loại hạt nguyên hạt còn được phân loại thành 7 loại hoặc cấp độ từ 150 đến 500 tùy theo số lượng hạt tối đa trên mỗi pound. Các kích cỡ khác nhau của hạt điều được ký hiệu là W450, W320, W240, W210 và W180.. Hạt vỡ được phân loại theo đường kính của mảnh. Các mảnh hạt bị vỡ thường phát sinh từ quá trình chế biến hạt điều bằng máy. Ký hiệu “hạt điều cắt nhỏ LP” là viết tắt của “những miếng lớn” và dùng để chỉ những hạt điều đã cắt nhỏ lọt qua một cái rây có kích thước mắt lưới là 4,75 mm. Ngược lại, “SP” là viết tắt của “những miếng nhỏ”;

Kiểu dáng và màu sắc vỏ — Trên thực tế, chất lượng và giá cả thường được xác định dựa trên đặc tính của hạt điều, từ đó kết hợp giữa kiểu dáng (nguyên hạt, tách hạt hoặc mảnh) với phẩm cấp và hình thức của vỏ hạt. Da có thể trắng hoặc bị cháy sém hoặc sẫm màu ở một mức độ nào đó trong quá trình chế biến.

Tiêu chí chung xác định chất lượng hạt điều nhân (ví dụ đối với hạt điều trắng nguyên hạt loại 320)

Tình trạng Hạt điều nguyên hạt Màu sắc Trắng, vàng nhạt, màu ngà nhạt, hoặc xám tro nhạt Cấp ww320 Số hạt 300-320 hạt/pound 660-706 hạt/kg Độ ẩm Tối đa 5% Vỡ Tối đa 10% Lớp kích thước thấp hơn Tối đa 10% Khiếm khuyết Tối đa 8% trên tổng số Lớp chất lượng (tùy chọn) Được xác định bằng tỷ lệ phần trăm khuyết tật cho phép. Hạt điều nhân có thể được phân loại thành loại “Đặc biệt”, “loại I” và “loại II”

Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Mặc dù chứng nhận an toàn thực phẩm không bắt buộc theo luật châu Âu, nhưng nó đã trở thành điều bắt buộc đối với hầu hết các nhà nhập khẩu thực phẩm châu Âu. Hầu hết các nhà nhập khẩu lâu đời ở châu Âu sẽ không làm việc với bạn nếu bạn không thể cung cấp một số loại chứng nhận an toàn thực phẩm.

Hầu hết người mua châu Âu sẽ yêu cầu chứng nhận được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI). Đối với hạt điều, các chương trình chứng nhận phổ biến nhất, tất cả đều được GFSI công nhận, là:

Tiêu chuẩn nổi bật quốc tế (IFS);

Tiêu chuẩn Toàn cầu của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRCGS);

Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000);

Chứng nhận Thực phẩm chất lượng an toàn (SQF).

Đảm bảo kiểm tra xem chứng chỉ nào hiện được công nhận theo phiên bản mới nhất của yêu cầu điểm chuẩn GFSI. Hệ thống chứng nhận thực phẩm không ngừng phát triển. EU, Vương quốc Anh và EFTA thường công nhận các tiêu chuẩn và chứng nhận an toàn thực phẩm giống nhau do các thỏa thuận công nhận lẫn nhau, do đó không có sự khác biệt lớn trong các yêu cầu của họ. Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ nhất định có thể thích một chứng nhận này hơn một chứng nhận khác hoặc yêu cầu các chứng nhận bổ sung dựa trên chính sách nội bộ của riêng họ.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Các công ty có những yêu cầu khác nhau liên quan đến trách nhiệm xã hội. Một số công ty sẽ yêu cầu tuân thủ quy tắc ứng xử của họ hoặc các tiêu chuẩn chung như Trao đổi dữ liệu đạo đức của nhà cung cấp (SEDEX), Sáng kiến kinh doanh có đạo đức (ETI) hoặc quy tắc ứng xử của Sáng kiến tuân thủ xã hội doanh nghiệp amfori (BSCI).

Yêu cầu đóng gói

Không có quy định chung về kích thước bao bì hạt điều xuất khẩu, nhưng loại bao bì xuất khẩu phổ biến nhất là bao polybag từ 10kg đến 25kg. Một túi flexi 25 kg có thể được đóng gói trong một thùng carton và 700-750 thùng như vậy sẽ tạo thành một container đầy. Để kéo dài thời hạn sử dụng, các túi thường được hút chân không bằng cách hút không khí và bơm carbon dioxide và nitơ. Hạt điều cũng được đóng gói trong hộp kín khí.

Cho phép sử dụng giấy hoặc tem mang thông số kỹ thuật thương mại, miễn là việc in ấn hoặc dán nhãn được thực hiện bằng mực hoặc keo không độc hại. Bao bì thường được tạo thành theo hình khối để sử dụng hiệu quả không gian pallet và thùng chứa. Kích thước có thể khác nhau nhưng tất cả đều tương thích với kích thước pallet và thùng chứa tiêu chuẩn.

Yêu cầu ghi nhãn

Tên của sản phẩm phải xuất hiện trên nhãn và “nhân hạt điều” hoặc “hạt điều”. Các tên thương mại khác liên quan đến hình thức có thể được sử dụng ngoài “nhân hạt điều”. Việc ghi nhãn bao bì xuất khẩu cũng bao gồm cả năm trồng trọt là điều bình thường. Thông tin về bao bì số lượng lớn phải được chỉ định trên bao bì hoặc trong các tài liệu kèm theo. Ghi nhãn gói số lượng lớn phải bao gồm các thông tin sau:

Tên của sản phẩm;

Số nhận dạng lô;

Tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nhà đóng gói, nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu;

Hướng dẫn bảo quản — hướng dẫn bảo quản và vận chuyển là rất quan trọng do hàm lượng dầu cao và độ ẩm cao, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nếu không được xử lý đúng cách;

Số nhận dạng lô, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nhà đóng gói, nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu có thể được thay thế bằng dấu nhận dạng.

Trong trường hợp đóng gói bán lẻ, việc ghi nhãn sản phẩm phải tuân thủ Quy định của Liên minh châu Âu về việc cung cấp thông tin thực phẩm cho người tiêu dùng. Quy định này quy định các yêu cầu đối với ghi nhãn dinh dưỡng, ghi nhãn nguồn gốc, ghi nhãn chất gây dị ứng và tính rõ ràng (cỡ chữ tối thiểu cho thông tin bắt buộc). Lưu ý rằng quy định này liệt kê hạt điều là một sản phẩm có thể gây dị ứng hoặc không dung nạp và do đó thông tin về chất gây dị ứng phải được hiển thị rõ ràng trên bao bì bán lẻ.

Nếu một sản phẩm có chứa hạt điều không được dán nhãn chất gây dị ứng thì sẽ bị rút khỏi thị trường. Những trường hợp này được báo cáo bởi Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi châu Âu (RASFF).

Hạt điều hữu cơ

Để tiếp thị hạt điều hữu cơ ở châu Âu, chúng phải được trồng bằng phương pháp sản xuất hữu cơ theo luật pháp châu Âu có liên quan. Các cơ sở trồng trọt và chế biến phải được tổ chức chứng nhận được công nhận kiểm tra trước khi bạn được phép sử dụng biểu trưng hữu cơ của Liên minh châu Âu trên sản phẩm của mình, cũng như biểu trưng của đơn vị nắm giữ tiêu chuẩn (ví dụ: Naturland ở Đức).

Nông nghiệp hữu cơ ở EU đang mở rộng nhanh chóng nhờ sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với hàng hóa hữu cơ. Để giải quyết vấn đề này, EU đã triển khai luật hữu cơ mới kể từ tháng 1 năm 2022. Luật này củng cố hệ thống kiểm soát, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hữu cơ của EU và đặt ra tiêu chuẩn tương tự cho các sản phẩm hữu cơ trong nước và nhập khẩu. Hơn nữa, hiện nay nhiều loại sản phẩm hơn có thể được tiếp thị dưới dạng hữu cơ theo những hướng dẫn này.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào châu Âu nếu bạn sở hữu chứng nhận kiểm tra điện tử (e‑COI). Mỗi lô sản phẩm hữu cơ nhập khẩu vào EU phải kèm theo chứng nhận kiểm tra điện tử, theo quy định tại Phụ lục V của Quy định xác định việc nhập khẩu sản phẩm hữu cơ từ nước thứ ba. Giấy chứng nhận kiểm tra điện tử này phải được tạo thông qua Hệ thống chuyên gia và kiểm soát thương mại (TRACES).

Đối với các quốc gia tương đương (bao gồm Ấn Độ và Việt Nam), chứng chỉ được cấp bởi các cơ quan kiểm soát do cơ quan có thẩm quyền quốc gia chỉ định. Tham khảo danh sách các cơ quan kiểm soát hoạt động ở nước thứ ba theo chế độ tương đương. Ở các quốc gia khác, chứng nhận hữu cơ được cấp bởi các cơ quan kiểm soát ở EU/EEA/CH.

Nhãn hữu cơ quốc gia ở Bắc Âu

KRAV của Thụy Điển, một hiệp hội có tiêu chuẩn và nhãn hiệu riêng chứng nhận khoảng 80% sản phẩm hữu cơ trong nước. Các tiêu chuẩn KRAV được điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn của IFOAM và trong một số trường hợp, chúng còn khắt khe hơn các tiêu chuẩn của EU. Nhìn chung, KRAV được người tiêu dùng ở Thụy Điển biết đến nhiều hơn, mặc dù nghĩa vụ phải có logo hữu cơ của EU trên tất cả các sản phẩm hữu cơ được bán ở EU cũng đã làm tăng khả năng nhận diện logo của EU.

Đan Mạch có một nhãn sinh thái thuộc sở hữu nhà nước được gọi là logo hữu cơ của Đan Mạch hoặc dấu Ø màu đỏ. Ca cao được chứng nhận theo luật hữu cơ của EU, sau đó được chế biến thêm, đóng gói hoặc dán nhãn tại một công ty Đan Mạch và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, có thể được dán nhãn Ø, bên cạnh logo của EU. Hơn 95% người tiêu dùng Đan Mạch quen thuộc với dấu Ø màu đỏ và khoảng 90% rất tin tưởng vào nhãn Ø.

Logo hữu cơ quốc gia chính thức của Na Uy là nhãn Ø, do Debio, hiệp hội canh tác hữu cơ quốc gia của Na Uy cấp. Nhãn Ø của Debio có thể được áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu được chứng nhận bởi một cơ quan được công nhận tại quốc gia xuất xứ, theo các quy tắc và quy định của Na Uy.

Nhãn hữu cơ từ Thụy Điển (KRAV), Đan Mạch (đỏ Ø), Na Uy (Debio Ø) và logo EU

Chứng nhận bền vững

Hai chương trình chứng nhận bền vững được sử dụng phổ biến nhất là Fairtrade và Rainforest Alliance. Fair Trade quốc tế đã phát triển một tiêu chuẩn cụ thể cho các loại hạt dành cho các tổ chức sản xuất quy mô nhỏ. Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp bảo hộ cho người lao động trong cơ sở chế biến hạt điều. Ngoài ra, tiêu chuẩn xác định các điều khoản thanh toán và Giá tối thiểu FairTrade cho hạt điều thô thông thường và hữu cơ từ châu Phi.

Để cải thiện sản xuất bền vững và tìm nguồn cung ứng hạt điều, một nhóm các công ty và tổ chức chủ yếu ở châu Âu đã thành lập Sáng kiến Hạt điều Bền vững vào năm 2015. Mục tiêu chính của sáng kiến này là cải thiện tình hình ở các nước sản xuất hạt và hướng tới chuỗi cung ứng bền vững.

Các doanh nghiệp có những yêu cầu khác nhau về trách nhiệm xã hội. Một số công ty sẽ nhấn mạnh vào quy tắc ứng xử của họ hoặc tuân theo các tiêu chuẩn chung, chẳng hạn như tiêu chuẩn Kiểm toán đạo đức thương mại thành viên Sedex (SMETA). Nó cung cấp một phương pháp được công nhận trên toàn cầu để đánh giá các hoạt động có trách nhiệm của chuỗi cung ứng, bao gồm quyền lao động, sức khỏe & an toàn, môi trường và đạo đức kinh doanh. Chỉ riêng tư cách thành viên Sedex (không cần kiểm toán) thực ra không quá phức tạp và không đắt lắm. Các lựa chọn thay thế khác bao gồm Quy tắc cơ bản của Sáng kiến Giao dịch có Đạo đức (ETI), quy tắc ứng xử của Sáng kiến Tuân thủ Xã hội trong Kinh doanh amfori (amfori BSCI) và chứng nhận của B Corp.

Nhiều nhà nhập khẩu sẽ yêu cầu bạn tuân theo quy tắc ứng xử cụ thể của riêng họ. Hầu hết các nhà bán lẻ châu Âu đều có quy tắc ứng xử riêng, chẳng hạn như Lidl (PDF), REWE, Carrefour (PDF), Tesco và Ahold Delhaize.

Chứng nhận dân tộc

Luật ăn kiêng của người Hồi giáo (Halal) và luật ăn kiêng của người Do Thái (Kosher) áp đặt những hạn chế cụ thể về chế độ ăn uống. Nếu bạn muốn tập trung vào các thị trường ngách của người Do Thái hoặc người theo đạo Hồi, thì bạn nên xem xét triển khai các chương trình chứng nhận Halal hoặc Kosher.