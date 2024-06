Chế độ ăn thuần chay và thực vật khiến nhu cầu hạt điều tăng vọt, nhất là thị trường lớn này

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 5 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 67,71 nghìn tấn, trị giá 370,34 triệu USD, tăng 1,0% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với tháng 4 năm 2024, tăng 18,1% về lượng và tăng 9,0% về trị giá so với tháng 5 năm 2023.

5 tháng năm 2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam thu về 1,53 tỷ USD

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 285,1 nghìn tấn, trị giá 1,53 tỷ USD, tăng 29,5% về lượng và tăng 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tháng 5 năm 2024 đạt mức 5.469 USD/tấn, tăng 2,2% so với tháng 4/2024, nhưng giảm 7,7% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.387 USD/tấn, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về thị trường, Hoa Kỳ đang là quốc gia đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu hạt điều Việt Nam, 5 tháng năm 2024 nhập khẩu 75,07 nghìn tấn điều, tương ứng 400 triệu USD, tăng 404,96% về lượng và tăng 367% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai, với 53,33 nghìn tấn điều, tương ứng 289,74 triệu USD, tăng 374,67% về lượng và 290,30% về giá trị. Hà Lan đứng thứ 3, với 22,09 nghìn tấn điều, tương ứng 122,03 triệu USD, tăng 295,84% về lượng và 276,37% về giá trị.

So với cùng kỳ 5 tháng năm 2023, thì các thị trường có kim ngạch lớn (trên 20 triệu USD) đều có sự tăng trường dương về kim ngạch, đáng chủ yếu nhiều thị trường lớn ghi nhận mức tăng cao như Nga, Trung Quốc, Đức,…

Hiệp hội Điều Việt Nam nhận định, xuất khẩu điều của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng tới nhờ nhu cầu thế giới tăng. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ tại Hoa Kỳ có dấu hiệu phục hồi, tồn kho giảm mạnh sẽ kéo theo nhập khẩu tăng.

Theo dự báo, thị trường hạt điều toàn cầu sẽ tăng trưởng bình quân 4,6% trong giai đoạn 2022-2027. Xu hướng ưa chuộng chế độ ăn thuần chay và thực vật đã làm cho nhu cầu về các loại hạt và thực phẩm chế biến từ hạt tăng cao, trong đó có hạt điều...