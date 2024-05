Giá tiêu hôm nay 28/05/2024 trung bình ở mức 124.400 đồng/kg, tăng mạnh tới 6.000 đồng/kg so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 126.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (28/5)

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 126.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 125.000 đồng/kg và 126.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 123.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 125.000 đồng/kg và 123.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động tăng tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 123.000 đồng/kg.

Giá tiêu lại tăng 'sốc', gần chạm mốc 130.000 đồng/kg

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (28/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil lại tăng mạnh, trong khi đó, tiêu Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay cũng chững lại sau khi lên giá mạnh vài ngày qua.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 5.111 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 7.412 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay cũng tăng mạnh. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 4.800 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 5.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 7.200 USD/tấn.

Giá tiêu tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD giảm cùng diễn biến thị trường vận tải biển vẫn căng thẳng.

Giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam tăng trong thời gian qua còn do nguồn cung thiếu hụt cùng nhu cầu hồi phục mạnh mẽ từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Sản lượng hạt tiêu năm nay của Việt Nam và nhiều nước sản xuất lớn được dự báo đều sụt giảm, do tác động của hiện tượng El Nino lẫn suy giảm diện tích canh tác.

Mặc dù giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, tuy nhiên giới chuyên gia khuyến cáo, bà con nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng mà tập trung đầu tư, chăm sóc theo hướng thâm canh để cây hạt tiêu phát triển bền vững và ổn định.

Theo Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), Brazil đã xuất khẩu 7.596 tấn hạt tiêu trong tháng 4/2024, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm của Brazil đạt 25.939 tấn, trị giá 93,4 triệu USD, giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá tiêu xuất khẩu bình quân của Brazil trong 4 tháng đầu năm đạt 3.601 USD/tấn, tăng 25% so với cùng kỳ.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu chính của hạt tiêu Brazil. Giá tiêu Brazil tăng cao vượt giá bán của Việt Nam trên thị trường thế giới, điều này khiến cho việc nhập khẩu tiêu nguyên liệu từ Brazil không mấy hấp dẫn với các nhà chế biến Việt Nam.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2024 xuất khẩu hạt tiêu tăng nhẹ 1,2% về khối lượng, tăng 4,2% về kim ngạch so với tháng 3/2024, đạt 26.216 tấn, tương đương 116,27 triệu USD, giá trung bình 4.435 USD/tấn, tăng 3%.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu 82.970 tấn hạt tiêu, tương đương 351,91 triệu USD, giá trung bình 4.241,5 USD/tấn, giảm 19% về lượng nhưng tăng 11% về kim ngạch và tăng 37,4% về giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 22.766 tấn, tương đương 100,07 triệu USD, chiếm 27,4% trong tổng lượng và chiếm 28,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 45,7% về lượng, tăng 60% kim ngạch so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2023, giá tăng 9,9%, đạt 4.395,6 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 5.503 tấn, tương đương 26,23 triệu USD, giá 4.767 USD/tấn, tăng 108,8% về lượng, tăng 147% về kim ngạch và giá tăng 18,4%; chiếm trên 6,6% trong tổng lượng và chiếm 7,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng 26,3% về lượng, tăng 59% kim ngạch và tăng 25,9% về giá so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2023, đạt 5.557 tấn, tương đương 22,37 triệu USD, giá 4.026 USD/tấn, chiếm 6,7% trong tổng lượng và chiếm 6,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.