Giá tiêu tăng ngày thứ 4 liên tiếp chạm đỉnh cao mới, thị trường rất khan hàng

Giá tiêu hôm nay 25/05/2024 trung bình ở mức 119.300 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 120.000 đồng/kg...

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (25/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay tiếp tục tăng giá mạnh. Giá tiêu hôm nay 25/05/2024 trung bình ở mức 119.300 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với hôm trước.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 120.000 đồng/kg...

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 119.500 đồng/kg và 119.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 119.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 119.000 đồng/kg và 120.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động tăng tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 119.000 đồng/kg.

Thị trường tiêu trong nước hôm nay tiếp tục tăng giá mạnh. Giá tiêu hôm nay 25/05/2024 trung bình ở mức 119.300 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với hôm trước.

Thị trường tiêu trong nước hôm nay tiếp tục tăng giá mạnh. Giá tiêu hôm nay 25/05/2024 trung bình ở mức 119.300 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với hôm trước.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (25/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil lại giữ ổn định, trong khi đó, tiêu Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay cũng chững lại sau khi lên giá mạnh vào hôm qua.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 5.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 7.179 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay cũng tăng mạnh. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 4.800 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 5.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 7.200 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng ngày thứ 4 liên tiếp, lập mức cao kỷ lục mới. Đáng chú ý, mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng tiêu hạn chế bán hàng ra.

So với thời điểm cuối tháng 4/2023, giá tiêu trong nước hiện đã tăng khoảng 22%. Đồng thời, mức giá này tăng gần 50% so với hồi đầu năm, và tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều chuyên gia, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp nhận định giá tiêu đang bước vào chu kỳ giá mới sau nhiều năm ở mức thấp. Tuy nhiên, trong quá trình tăng lên, thị trường sẽ có “rung lắc”, nhưng nhìn chung xu hướng trung hạn là tăng giá.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), giá tiêu có thể kéo dài đà tăng trong vòng 10 năm tới trong bối cảnh sản lượng tiêu không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các quốc gia sản xuất tiêu lớn khác đang suy giảm. Theo đó, giá tiêu có thể lên tới 350.000 - 400.000 đồng/kg - mức chưa từng có trong lịch sử.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù giá tiêu đang tăng cao kỷ lục nhưng giao dịch trên thị trường lại có xu hướng giảm dần do tâm lý của người trồng tiêu kỳ vọng giá sẽ còn tăng tiếp. Ngoài ra, lượng tiêu trong dân không còn nhiều nên không có hàng để đưa ra thị trường.

Thương lái Trung Quốc cũng đã bắt đầu quay trở lại thu mua hàng sau thời gian dài vắng bóng, mặc dù khối lượng chưa nhiều, cũng góp phần thúc đẩy giá tiêu tăng lên.