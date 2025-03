Giá tiêu hôm nay tăng giảm lẫn lộn, giảm ở Bình Phước nhưng tăng ở Đắk Nông, Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (17/3)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 157.000 – 160.000 đồng/kg. Nguồn cung tiêu trong nước vẫn thắt chặt do diện tích trồng tiêu tiếp tục bị thu hẹp.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 160.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 160.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 158.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 158.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 157.000 - 158.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng giảm lẫn lộn, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 157.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (17/3)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang, với tiêu trắng ở mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.265 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 7.000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.200 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 10.000 USD/tấn.

Ấn Độ tiếp tục giữ vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới. Các quốc gia sản xuất tiêu lớn như Việt Nam, Indonesia và Brazil đang đối mặt với tình trạng thời tiết bất lợi, làm giảm sản lượng tiêu toàn cầu. Sản lượng tiêu của Việt Nam trong niên vụ 2024/25 dự kiến giảm khoảng 5% so với vụ trước, do hạn hán kéo dài và chi phí sản xuất tăng cao.

Các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông tiếp tục tăng cường nhập khẩu tiêu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế biến thực phẩm. Nhu cầu tiêu thụ tiêu toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, mang lại cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu tiêu Việt Nam, nhất là khi sản phẩm tiêu Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố như chi phí sản xuất và biến động thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.

Nhận định tuần vừa qua, các chuyên gia cho rằng, nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch đang diễn ra khiến giá tiêu có xu hướng giảm.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2025 đạt 14,3 nghìn tấn, trị giá 97,2 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 11% về trị giá so với tháng 1/2025; tăng 7,2% về lượng và tăng 79,1% về trị giá so với tháng 2/2024.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 27,2 nghìn tấn, trị giá 184,4 triệu USD, giảm 11,6% về lượng nhưng tăng 48,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 2/2025, giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 6.774 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 1/2025 và tăng 67,1% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 6.763 USD/tấn, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024.



Trong tháng 2/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường chủ lực có sự biến động trái chiều so với với tháng 2/2024, trong đó, xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ giảm 21,5% về lượng nhưng tăng 40,5% về trị giá; trái lại, xuất khẩu sang thị trường Đức tăng 73,6% về lượng và tăng 166,6% về trị giá.

Ngoài ra, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường khác tăng như: Hàn Quốc, Anh, Thái Lan, Philippines… Mặc dù xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2025 sang các thị trường có sự biến động về lượng, nhưng về trị giá xuất khẩu vẫn tăng tới hầu hết các thị trường do giá tăng cao.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm về lượng so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giảm 32,5%; Ấn Độ giảm 21,9%; Hà Lan giảm 40,4%... Ở chiều ngược lại, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang một số thị trường tăng như: Đức, Hàn Quốc, Anh…